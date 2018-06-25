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Космічна станція "Тяньгун-2" зробила несподіваний маневр: в чому причина

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Космічна станція "Тяньгун-2"
Космічна станція "Тяньгун-2" / Фото з відкритих джерел

Китайська космічна станція "Тяньгун-2" зробила несподіваний для експертів маневр і змістилася значно ближче до Землі. У китайському управлінні по пілотованим польотам не повідомили про причини таких змін в орбіті станції.

Про це інформує Science Alert.

Так, науковець Гарвард-Смітсонівського інституту Джонатан Макдауелл заявив, що з 13 червня орбітальний модуль опустився зі звичайною висоти близько 390 кілометрів до приблизно 295 кілометрів. При цьому через 10 днів станція "Тяньгун-2" повернулася на звичну орбіту.

Читайте також: Падіння китайської "Тяньгун-1": де приземлилися уламки станції

Як припускає Макдауелл, орбіта "Тяньгун-2" була знижена через подачу двох гальмівних імпульсів. Інші науковці вважають, що космічна незабаром може бути виведена з експлуатації. Як відомо, її попередниця, "Тяньгун-1", вийшла з-під контролю і впала на Землю в квітні цього року.

"Можливо, це був просто спосіб перевірити надійність двигуна космічної лабораторії через два роки роботи на орбіті, як частина тестів на завершення місії", – написав Джонатан Макдауелл.

Що таке "Тяньгун-2"? Це китайська станція, яку запустили у вересні 2016 року для перевірки технологій життєзабезпечення для майбутньої китайської багатомодульної орбітальної станції. У жовтні 2017 року китайська астронавти прибули на 30-денне перебування на станції – це стало найдовшим перебуванням Китаю в космосі.

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Теги: Техно Китай Космос
Джерело: 24 Канал
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