Космічна сума: скільки грошей хочуть у КМДА за оренду будівлі кінотеатру "Київ"

Епопея навколо історичного кінотеатру у центрі столиці триває вже майже місяць: міська влада вирішила не продовжувати договір оренди товариству, яке 20 років опікується закладом. Та про свої наміри чиновники повідомили лише після того, як невизначеність з долею кінотеатру викликала резонанс у суспільстві.

20 років тому будівлю в занедбаному стані передали в оренду товариству Культурного центру "Кінотеатр Київ". Відтоді в приміщенні зробили капітальний ремонт та навіть взяли кредит, щоб оновити техніку й придбати нові екрани, цифрове обладнання та меблі.

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Загалом, від 2000 року в будівлю вклали понад 50 мільйонів гривень. Та ремонт – це лише те, що помітно візуально.



Стеля, що протікає, обдерті стіни – такою будівлю передали Культурному центру "Кінотеатр Київ"



Унікальність кінотеатру – в його репертуарі. Там демонструють фільми, які не виходять у широкий прокат. Організовують фестивалі фільмів з різних країн світу, графік стрічок розписали аж до літа. За 20 років кінотеатр "Київ" відвідали десятки зірок світового кіно, серед них – Джаред Лето, Софі Лорен, Крістофер Ламберс, Софі Марсо та багато інших.

Ми плануємо проводити вечори французького кіно. 21 січня має стартувати фестиваль американського кіно "Незалежність", навіть угода вже підписана. Там покажемо фільми, які номінуються на "Оскар", але не виходять в широкий прокат. Ще один фестиваль у графіку – це фестиваль швейцарських кінострічок,

– розповіла Ірина Шинкаренко, заступник директора Культурного центру "Кінотеатр Київ".

Та незабаром покази можуть припинити, адже термін дії договору оренди з міською держадміністрацією закінчився 4 січня. Ще у жовтні 2018 року Культурний центр звернувся до КМДА щодо його продовження, та жодної відповіді не отримував аж дотепер, коли про долю кінотеатру почали говорити у ЗМІ.



Ірина Шинкаренко, заступник директора Культурного центру

Лише після численних запитів журналістів у КМДА заявили, що мають намір передати будівлю кінотеатру в комунальну власність мережі "Київкінофільм", яка має в управлінні 12 кінотеатрів, зокрема "Київська Русь" та "Ліра". Згодом дали інше пояснення: мовляв, хочуть провести конкурс серед потенційних орендарів, оскільки Культурний центр за старим договором нібито мало платить – 47 тисяч гривень у місяць.

Перемогу на конкурсі отримає той, хто зможе гарантувати більшу орендну плату. Стартова ціна: 700 тисяч гривень за місяць,

– запевнив директор департаменту комунальної власності міста Києва Андрій Гудзь.

У КМДА також зазначили, що Культурний центр здає частину приміщення у суборенду. У кінотеатрі ж пояснили: прибутку з цього не мають, щомісяця перераховують у казначейство 162 тисячі гривень від суборендарів.



Одна з платіжок у казначейство

Культурний центр "Кінотеатр Київ" готовий підписати договір оренди на нових умовах. Та сума у розмірі 700 тисяч гривень, як цього хоче місто, надто велика для товариства. За місяць від продажу квитків кінотеатр заробляє трохи більше, як мільйон гривень: з цих коштів оплачують комунальні послуги, сплачують податки та нараховують зарплати працівникам.

Якщо товариство не виграє конкурс, доля запланованих подій залишиться невідомою. Тож дистриб'ютори та організатори фестивалів вже висловили своє хвилювання щодо цього.

У КМДА ж готуються до конкурсу. Його планують провести приблизно через місяць. Тим часом, колектив Культурного центру підтримали організатори фестивалю "Молодість" та Одеського міжнародного кінофестивалю, "Держкіно", "Українська кіноакадемія".

Це вже не перший знаковий кінотеатр, який можуть закрити у столиці. Восени у Києві припинили роботу одразу два таких: "Україна" та легендарна "Кінопанорама".