"Космічне" вітання: в Україні вперше пройшли випробування ступеня ракети-носія

Вперше за часи новітньої історії України були проведені випробування ступеня ракети-носія. Так, 23 серпня відбувся прожиг третього ступеня ракети-носія середнього класу "Циклон-4".

Це заключні та найважливіші випробування перед першими льотними випробуваннями третього ступеня ракети-носія, повідомляє конструкторське бюро "Південне".

Цікаво: Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос

Сам "Циклон-4" буде працювати безпосередньо у космосі та виводити супутники на орбіту. Під час вогневих випробувань всі системи відпрацювали відмінно, двигун ступеня вмикався п'ять разів, як і було заплановано конструкторами КБ "Південне".

Випробування ступеня визнано успішними. У конструкторському бюро також пообіцяли представити більш детальний звіт після завершення усього комплексу випробувань.

З Днем Незалежності, космічна державо Україна,

– зазначає КБ "Південне".

Що таке ракета-носій?Ракета-носій – апарат, що призначений для виведення корисного багажу у космічний простір. Найбільш поширені одноразові багатоступеневі ракети. Одноразові ракети мають високу надійність завдяки максимальному спрощенню всіх елементів.



Триступеневі ракети-носії вважаються конструктивно найскладнішими.