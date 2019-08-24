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      "Космічне" вітання: в Україні вперше пройшли випробування ступеня ракети-носія

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      В Україні відбулися випробування третього ступеня ракети-носія "Циклон-4"
      В Україні відбулися випробування третього ступеня ракети-носія "Циклон-4" / Facebook КБ "Південне"

      Вперше за часи новітньої історії України були проведені випробування ступеня ракети-носія. Так, 23 серпня відбувся прожиг третього ступеня ракети-носія середнього класу "Циклон-4".

      Це заключні та найважливіші випробування перед першими льотними випробуваннями третього ступеня ракети-носія, повідомляє конструкторське бюро "Південне".

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      Сам "Циклон-4" буде працювати безпосередньо у космосі та виводити супутники на орбіту. Під час вогневих випробувань всі системи відпрацювали відмінно, двигун ступеня вмикався п'ять разів, як і було заплановано конструкторами КБ "Південне".

      Випробування ступеня визнано успішними. У конструкторському бюро також пообіцяли представити більш детальний звіт після завершення усього комплексу випробувань.

      З Днем Незалежності, космічна державо Україна,
      – зазначає КБ "Південне".

      Що таке ракета-носій?Ракета-носій – апарат, що призначений для виведення корисного багажу у космічний простір. Найбільш поширені одноразові багатоступеневі ракети. Одноразові ракети мають високу надійність завдяки максимальному спрощенню всіх елементів.

      Триступеневі ракети-носії вважаються конструктивно найскладнішими.

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      Теги: Новини України Новини Техно Космос авіація
      Джерело: 24 канал
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