Космічний корабель посеред Лос-Анджелесу: як виглядатиме музей Джорджа Лукаса

Музей образотворчого мистецтва Лукаса, який фінансує кінорежисер "Зоряних воєн" Джордж Лукас, анонсував вигляд своєї будівлі, спорудження якої займе близько чотирьох років.

Музей спроектував Ма Янсонг з MAD Architects. Він буде розташований в Exposition Park – міському центрі поруч з Університетом Південної Каліфорнії, в якому вже знаходиться три музеї, пише New York Times.

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Представник майбутнього музею Лукаса Пол Ернандес відмовився повідомляти прогнозовані витрати на будівництво, оскільки за його словами це приватний проект без будь-яких державних субсидій, але зазначив, що повністю весь музейний проект оцінюється в 1 мільярд доларів.

Згідно з проектом, в самому музеї буде створено парк: понад 4 гектарів зеленого простору, створеного на площі двох паркінгів, в той час як парковка буде побудована під землею. На даху нової будівлі також буде сад і відкриті тераси.

Як розповів директор музею Дон Басігалупі, складнощі з музеєм погялали в тому, що будівля у формі зореліту з фільму Лукаса довгий час не отримувала дозволу на будівництво.

Основна колекція музею складається з предметів мистецтва, які зібрав Лукас: американські ілюстрації 20-го століття, комікси, костюми, розкадровки, декорації та інші архівні матеріали з його фільмів. Басігалупі розповів, що колекція буде розширюватися в хронологічному і географічному напрямі.