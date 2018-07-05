Космічний телескоп виявив перший "брудний" білий карлик

Телескоп Gaia відкрив перший одиночний білий карлик, який забруднений металами. Таке явище досить рідкісне, адже важкі елементи, потрапляючи в атмосферу зірки такого типу, повинні просто тонути в ній, осідаючи в більш глибоких шарах, ближче до ядра. Зірка, яку відкрив телескоп отримала назву GaiaJ1738−0826.

Про це повідомляє Research Notes of the American Astronomical Society.

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Група американських і канадських астрономів під керівництвом Карла Меліса з Центру астрофізики і космічних наук вивчала дані останнього релізу DR2 телескопа Gaia Європейського космічного агентства. Інструмент виміряв яскравість і колір 1,7 мільярда зірок, і зміни цих параметрів для 500 мільйонів об'єктів.

Вчені вибрали зірку GaiaJ1738-0826 з каталогу на основі аналізу кольору і абсолютних зоряних величин певного типу об'єктів. Потім дослідники провели спектроскопічні спостереження білого карлика і виявили в його спектрі лінії, які відповідають кальцію (Ca II). Таким чином, виявилося, що GaiaJ1738-0826 – забруднений металами білий карлик з радіусом 0,012 і масою 0,6 сонячних мас. Ефективна температура його поверхні становить 7050 кельвінів, а світність лише 3,3% від світності Сонця.

Ґрунтуючись на аналізі співвідношення концентрації атомів кальцію до атомів водню, астрономи вважали, що GaiaJ1738-0826 в поточному стані повинна поглинати приблизно 2600 кілограм кальцію в секунду. Таким чином, в цілому зірка може "з'їдати" близько 160 тисяч кілограм речовини кожну секунду, допускаючи на підставі минулих досліджень, що кальцій становить приблизно 1,6% від загального числа металів, які поглинаються.

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Однак автори відзначають, що якщо швидкість акреції GaiaJ1738-0826 дійсно становить 160 кілограм в секунду, то навколо неї, ймовірно, повинен існувати уламковий диск. Однак архівні дані телескопа "Спітцер" і огляду VISTA Hemisphere Survey не підтверджують цю гіпотезу.

Що таке білі карлики? Це компактні зірки, які знаходяться на завершальних стадіях еволюції. Незважаючи на те, що масу таких об'єктів можна порівняти з масою Сонця, їх радіус майже в 100 разів менше, ніж у нього. В основному в спектрі білих карликів знаходять лінії, відповідні водню і гелію. Перший білий карлик, збагачений металами, був відкритий ще в 1917 році американським астрономом Адріаном ван Мааненом. У той час це було дуже незвичайне явище: небесне тіло виглядало як карликова зірка, але її спектр відповідав досить яскравій масивній зірці. Довгий час дослідники намагалися вирішити цю загадку, поки дійшли висновку, що в атмосфері зірки присутня велика кількість металів – елементів важче водню і гелію.

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