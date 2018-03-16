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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Космонавт NASA усиновив дитину з України

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Рендольф Брезник усиновив хлопчика з України
Рендольф Брезник усиновив хлопчика з України / Фото з відкритих джерел

Астронавт NASA Рендольф Брезник десять років тому з дружиною усиновили українського хлопчика Ваята з Дніпра.

Про це астронавт розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Нам пощастило відчути чудо усиновлення у 2008 році, коли ми усиновили нашого сина Ваята в місті Дніпро. Йому було 2 роки і 9 місяців, це був просто чудовий час для нашої сім’ї,
– розповів Ренді.

Космонавт зазначив, що після продовжив відвідувати Україну з родиною.

"І Ваят, і наша донька Ебігейл були в Києві та Дніпрі. І тоді в мене була можливість взяти щось звідси – з України – для батьківщини Ваята в космічний політ. Я взяв магніт із гербом міста Дніпро, щось із музею ракетобудування і великий український прапор", – додав він.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що до Дніпра приїхав космонавт NASA Рендольф Брезник, який розгорнув на орбіті український прапор, щоб поспілкуватися зі студентами, які теж мріють стати космонавтами.

Теги: Новини України Діти Космос Новини Дніпра NASA
Джерело: 24 Канал
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