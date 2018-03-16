Космонавт NASA усиновив дитину з України

Астронавт NASA Рендольф Брезник десять років тому з дружиною усиновили українського хлопчика Ваята з Дніпра.

Про це астронавт розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода".

Читайте також: NASA показало гігантський шторм на Сатурні: неймовірне фото

Нам пощастило відчути чудо усиновлення у 2008 році, коли ми усиновили нашого сина Ваята в місті Дніпро. Йому було 2 роки і 9 місяців, це був просто чудовий час для нашої сім’ї,

– розповів Ренді.

Космонавт зазначив, що після продовжив відвідувати Україну з родиною.

"І Ваят, і наша донька Ебігейл були в Києві та Дніпрі. І тоді в мене була можливість взяти щось звідси – з України – для батьківщини Ваята в космічний політ. Я взяв магніт із гербом міста Дніпро, щось із музею ракетобудування і великий український прапор", – додав він.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що до Дніпра приїхав космонавт NASA Рендольф Брезник, який розгорнув на орбіті український прапор, щоб поспілкуватися зі студентами, які теж мріють стати космонавтами.