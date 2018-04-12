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На роботі в NASA і SpaceX: як українці підкорюють космос

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Коригувати польоти супутників у NASA, докласти свою руку до запуску Falcone Ілона Маска або ж готуватись до польоту на Марс – для українців нема нічого неможливого.

Оператор супутників у NASA Андрій Васильєв запевняє, що відстань до космосу ближча, ніж відстань від Києва до Львова, адже космос починається вже на рівні 100 кілометрів.

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На омріяну мільйонами роботу в агенцію Васильєв потрапив випадково. 5 років тому вирішив змінити журналістику на технічну спеціальність. Отак він із лаборанта переріс у супергероя для тих, хто захоплюється космосом.


Оператор супутників у NASA Андрій Васильєв

Посада хірурга у районній лікарні набагато важливіша і небезпченіша, ніж моя, адже в його руках не багатомільйонна іграшка. У його руках життя людей,
– зазначив оператор супутників у NASA.

А тим, хто мріє про кар'єру у NASA, радить лише одне – вчитися. Оператор супутників запевняє, що у пересічного школяра, який цікавиться галуззю, є багато шансів, щоб потрапити у NASA.

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Учасник проекту Mars One Сергій Якимов – один з тих, хто перетворив мрію у професію. Він пройшов відбір для польоту на Марс. Старт заплановано на 2030-35 роки.

Я не боюся того, що це буде квиток в один кінець. Я сприймаю це як місію, що продвине людство в світле майбутнє,
– відповів Якимов.


Сергій Якимов пройшов відбір для польоту на Марс

А тим часом ще один житомирянин доклав свої зусилля до відомого проекту Ілона Маска – SpaceX. Олексій Пахунов – старший інженер програмного забезпечення Falcon. Він був відповідальним за успішну посадку Falcon 9 в 2015 році, а 6 лютого сидів в першому ряду під час запуску ракети Falcon Heavy.

Нагадаємо, що 31 січня 2018 року, за кілька днів до історичної події, пішов з життя перший і єдиний астронавт України Леонід Каденюк. 20 років тому він побачив Землю з космосу. Коли Леоніда Каденюка називали першим українським астронавтом, він завжди уточнював – не останній. Проте і досі залишається першим і єдиним, хоч завжди мріяв аби Україна стала космічної державою.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новини України Марс NASA SpaceX Космос Техно
Джерело: 24 Канал
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