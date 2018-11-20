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      Космоснаш: КБ "Южное" продолжает выполнять заказы из России

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      Конструкторское бюро "Южное"
      Конструкторское бюро "Южное" / tourdnepr.com

      Конструкторское бюро "Южное" построило новый цех для одновременного производства трех космических аппаратов.

      Этой прекрасной новостью КБ" Южное" радостно поделилось с общественностью в конце октября 2018. При этом "за кадром" осталась другая, намного более важная новость о том, что двумя неделями ранее украинское стратегическое предприятие с инспекцией посетила делегация S7 Space российской коммерческой компании, предоставляющей полный цикл услуг по запускам космических аппаратов с использованием ракет-носителей "Зенит". Информация об этом появилась на сайте российской компании. В украинском КБ же предпочли не афишировать тот факт, что на пятом году войны они работают на страну-агрессора, невзирая на санкции и прочие "условности".


      Фото российской делегации в Украине / Официальный сайт S7space.ru

      Россияне посетили "Южмаш" и "Южное" с тем, чтобы "произвести оценку текущего состояния находящихся в изготовлении трех ракет-носителей “Зенит”, заказ на которые ранее был размещен S7 Space". Как говорится в пресс-релизе, стороны обсудили "ряд вопросов" по изготовлению, комплектации и поставке ракет. "Также состоялись рабочие встречи с руководством ГП "КБ "Южное" и ДПГЗ ГКАУ, на которых обсуждались вопросы авторского надзора, контроля хода изготовления РН “Зенит” и предложения по дальнейшему сотрудничеству в рамках программы "Морской Старт", сообщает S7 Space.

      СПРАВКА
      "Морской старт" (Sea Launch) плавучий космодром для запуска ракет класса "Зенит". Проект создан в середине 90-х компаниями из США, Норвегии, Украины (в том числе КБ "Южное") и России. В 2009 году консорциум официально стал банкротом, а в 2016-м ушел с молотка дочке S7 Space российской "С7 космические транспортные системы". РН "Зенит" разрабатываются конструкторским бюро "Южное" и производятся "Южмашем". В 2014 году производство приостановили.

      Как выяснилось, ненадолго. Закрыв сделку, россияне начали реанимировать Sea Launch: появилась информация о поиске инвестиций, планах возобновить запуски с 2019 года и закупить 50 новых ракет. В рамках этого проекта в апреле 2017-го был подписан контракт на поставку в Россию 12 новых ракет. Сегодня КБ "Южное" напару с "Южмашем" разрабатывают для страны-агрессора ракеты-носители "Зенит-3SL" и "Зенит-3SLБ". В 2007 году ракета из этого семейства вывела на орбиту разведывательный спутник для Космических войск РФ. Украинские ракетостроители не только подпитывают имперские амбиции и ВПК врага, но и приносят ему немало денег.

      Всего в кооперации задействовано около 150 отечественных (российских  Прим. ред.) предприятий. Их доля в стоимостном выражении от себестоимости ракеты составляет 80%. Выполнение контракта на 12 "Зенитов" принесет российским предприятиям полмиллиарда долларов, сообщил Сергей Сопов, гендиректор "С7 космические транспортные системы".


      Фото совместного заседания представителей украинских предприятий и российской делегации / Официальный сайт S7space.ru

      Контракт с Россией не оправдать спасением космической отрасли Украины или инвестированием в модернизацию КБ "Южное". Предприятие работает в ноль, а прибыли не хватает даже на погашение каких-то 3,2 млн гривен долга перед государством. В свое время бюро скрыло часть чистой прибыли от реализации продукции, поставив собственные счета под угрозу ареста. Вообще в вопросах финансов нужно отдать должное менеджменту бюро: вопреки советской закалке, гендиректор Александр Дегтярев действует весьма креативно. Например, еще в 2016 году КБ на бумаге задекларировало 4,3 млрд грн чистой прибыли.

      Проверка Минэкономразвития выяснила, что это всего лишь кредит, который Минфин погасил за КБ. На деле доходы компании оказались в разы меньше ее расходов. Впрочем и сейчас руководство "Южного" не утруждает себя экономией. В сентябре 2018 года ведомство купило роскошный джип Toyota Highlander почти за 1,7 млн грн. С другой стороны, не так уж и дорого, если судить по должностному окладу руководителя 246 тыс. грн и это без учета квартальной премии, размер которой может достигать трех таких окладов.

      Александр Дегтярев работает в бюро 43 года, из них 7 лет занимает пост руководителя. "Голодный" постсоветский период в истории КБ "Южное" на благосостоянии Дегтярева отразился обратно пропорционально. В 2017 году он задекларировал две квартиры в Днепре (общая площадь 222,9 кв м), дачный дом и два земельных участка в селе Баловка (607 кв м). Его годовой доход с учетом зарплаты, пенсии, преподавательской деятельности, пожизненных выплат как члену НАНУ превысили 2,9 млн грн. На банковских счетах Дегтярева и его супруги 673,3 тыс. грн, $30,7 тыс., и еще $17 тыс. наличными. Имущество сына Максима Александровича, главного конструктора и начальника КБ по системному проектированию ракет и ракетных комплексов Дегтярев в декларации не указал. Хотя кроме инженерной деятельности тот активно занят в бизнесе. По данным системы Youcontrol Максим Дегтярев соучредитель ООО "Депол", компания занимается производством офисной мебели. СМИ также относят к его портфелю бизнес в сфере недвижимости (ООО "Мет") и ресторанного дела (ООО "Хамы"). Согласно открытому реестру, супруга Дегтярева Елена владеет ЗАТ Страховая компания "ДАСК" с иностранными инвестициями. Фирма занимается страхованием, в том числе, космических рисков и входит в Российскую ассоциацию авиационных и космических страховщиков. В материале 24 канала говорится, что "ДАСК" принадлежит ныне ликвидированному кипрскому офшору, а совладельцем вместе с Еленой Юрьевной является Александр Конюхов. Эта личность примечательна только одним фактом его отец, Станислав Конюхов, возглавлял КБ "Южное" до Дегтярева. По данным издания, именно Конюхов лоббировал назначение приемника.


      Руководитель КБ "Южное" Александр Дегтярев / Фото Укринформ

      Бизнес семьи директора на фоне провальных проектов бюро, которые нанесли отрасли и всему государству многомиллионные убытки, а также растущее недовольство коллектива в конечном счете привели к увольнению Дегтярева в 2016 году. Государственное космическое агентство вменяло ему срыв разработки украинского ракетного комплекса "Сапсан": за 5 лет КБ "Южное" израсходовало больше 200 млн грн, не выдав ни опытного образца, ни даже документации. Международным скандалом, последствия которого Украина разгребает до сих пор, обернулось участие бюро в нереализованном украино-бразильском проекте "Циклон-4". Конечно, плохой менеджмент одного только бюро не та причина, по которой может закрыться транснациональный проект стоимостью 4 млрд грн (только с украинской стороны). Но "Южное" со своей стороны добавило отягчающих обстоятельств. Для участия в проекте бюро взяло в российском Сбербанке кредит на $260 млн на 7 лет под 6% годовых и под государственные гарантии. Кредит аккумулировали в банке "Новый", наблюдательный совет которого возглавлял Дегтярев. "У нас есть основания считать, что эти деньги использовались по собственному усмотрению или приносили определенные дивиденды тому руководству, которое входило в управление банка, это приближенные лица директора КБ "Южное". Все это создавало условия, во-первых, получать незаконные прибыли, во-вторых, создавать определенное давление на Машиностроительный завод (Южмаш, ред.), который использовал средства контрактов для реализации программ, и они все время страдали от недофинансирования", заявлял Андрей Тетерук, член Комитета ВРУ по национальной безопасности. Авторы журналистского расследования "Стоп коррупции" выяснили, что банк выводил российские деньги путем заведомо невозвратных кредитов. Например, $18,5 млн на 10 лет выдал фирмам, напрямую связанным с компанией-акционером банка. К слову, среди других акционеров были жена и невестка самого Дегтярева.

      Финал истории с "Циклоном" плачевный. Украина должна России $275,6 млн (с учетом списанных 25%), банк "Новый" ликвидирован, а об уголовном производстве Генпрокуратуры по факту растраты средств чиновниками КБ "Южное" и Государственного космического агентства с 2016 года ничего не слышно. Наиболее безболезненными последствия оказались для Александра Дегтярева. Лишившись должности после провала "Циклона", он вывел подконтрольных сотрудников бюро на митинг в свою поддержку. Целую кампанию по возвращению "крепкого хозяйственника" организовал днепропетровский экс-регионал Александр Вилкул. В результате суд вернул Дегтярева в родной кабинет. "Не в силах" избавить стратегическое предприятие от "вечного"директора, ГКАУ руководимое Павлом Дегтяренко, ставленником Дегтярева, предоставило КБ в полное распоряжение последнему. В ведомстве закрыли глаза на коррупцию и не считают хроническую убыточность предприятия поводом для кадровых перестановок.

      Вопреки громогласным заявлениям о замещении российских комплектующих и переориентации производства на западный рынок, КБ "Южное" продолжает строить ракеты для Российской Федерации, которая развязала кровавую войну на востоке Украины и угрожает всему миру ядерным конфликтом. Руководитель КБ "Южное" Александр Дегтярев очень удобный партнер для России его даже вербовать не надо. Еще одна важная деталь. В сообщении о недавней инспекции российской S7 Space на КБ говорится о проверке строительства ТРЕХ ракет, хотя на официальном сайте бюро есть информация только о двух. Связано ли с этой нестыковкой сообщение о новом цехе, рассчитанном как раз на три ракеты? Упорное молчание украинской стороны создает основания для неприятных вопросов.

      Теги: Техно Публікації Україна – Росія Міністерство економічного розвитку і торгівлі Міністерство фінансів України Фінанси
      Джерело: 24 Канал
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