Косово і Сербія відновлять переговори

Косово і Сербія домовилися відновити переговори. Сталося це після того, як лідери Франції та Німеччини попередили, що вирішення їхніх суперечок має вирішальне значення для майбутніх відносин з ЄС.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон провели робочий обід для лідерів двох балканських країн у Берліні, пише Euractiv.

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Згодом президент Косово Хашим Тачі і президент Сербії Александар Вучич заявили, що вони погодилися знову зустрітися в Парижі на початку липня,

До слова, на саміті у Берліні також були присутні лідери країн-членів ЄС Хорватії та Словенії, а також інші лідери країн Західних Балкан.

Макрон і Меркель підкреслили, що перспективи членства в ЄС не стоїть на порядку денному в Берліні, а залишається в руках Європейської комісії.

Скоріше, це стосується політики стабільності, яку ми хочемо для регіону,

– додав французький лідер.

Чому конфлікт між Косовом та Сербією спалахнув із новою силою?14 грудня парламент Косова у другому читанні ухвалив законопроект про міністерство оборони. Депутати також проголосували за законопроект, який передбачає трансформацію Сил безпеки у повноцінну армію. Третій законопроект регулює службу у збройних силах Косова. Усі три законопроекти 28 грудня підписав лідер КосоваХашим Тачі. Сербія обурена – там розглядають різні можливі дії у відповідь на створення Косовом власної армії. Вірогідними варіантами є проголошення Косова окупованою територією або ж військове втручання. До слова, у самому Косові процес створення власної армії вважають історичним та незворотнім. Там також стверджують, що це рішення є цілком законним та не порушує жодних конституційних норм.