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На війні ліквідували ґвалтівника Чистякова

Український військовослужбовець та журналіст Анатолій Штефан, відомий під псевдо "Штірліц", повідомив, що на фронті ліквідували старшого лейтенанта, офіцера Чорноморського флоту Росії Костянтина Чистякова.

Відомо, що російський "герой" – ґвалтівник. Так, у травні 2023 року він зґвалтував та жорстоко побив школярку. На той момент 24-річний Чистяков прибув до Балтійська на фрегаті "Адмірал Григорович". Саме на цьому судні Чорноморського флоту Росії він служив.

Після вахти в Середземному морі в окупанта з'явився вільний час. Чистяков вирішив ніч з 13 на 14 травня 2023 року провести у місцевому готелі, проте вирушив до кафе "Панда", а потім – до караоке-клубу "Маска".

Як нагадує "Кримський вітер", коли Чистяков повертався на судно, то поряд з ТЦ зустрів дівчину. Він запропонував їй інтим, але та відмовилася. Тоді Чистяков жорстоко побив дівчину та зґвалтував.

Постраждала була у жахливому стані, адже Чистяков кілька разів вдарив дівчину каменем по голові. Коли його знайшли місцеві жителі, то росіянин почав відкидати всі звинувачення та стверджував, що нібито "захищав" дівчину. Місцеві жителі побили Чистякова за скоєний злочин. Коли ґвалтівника затримала поліція, то він був в неадекватному стані, а все свідчило про сильне алкогольне сп'яніння.

Однак Чистякова не посадили до в'язниці. Російському загарбнику лише оголосили сувору догану, а його командира – планували притягнути до дисциплінарної відповідальності.

Жодних подробиць щодо суду над Чистяковим немає. Вочевидь, ґвалтівника відправили на війну, де той і загинув.