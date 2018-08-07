Костянтин Меладзе потрапив у незвичний інцидент на виїзді з України

Увечері 6 серпня український композитор та продюсер Костянтин Меладзе був затриманий угорськими прикордонниками на виїзді із Закарпатської області і на в’їзді в Угорщину через невеликі потертості у його паспорті.

Про це повідомляє Mukachevo.net з посиланням на інформацію Мукачівського прикордонного загону.

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Зазначається, що Меладзе, близько 18:40 години на автівці перетнув КПП "Лужанка" в сторону на виїзд з України.

Проте, вже на угорській стороні стражі кордону помітили невеликі потертості у паспорті композитора, що є порушенням, на підставі якого його могли не пустити в ЄС і повернути назад.

Водночас, у прикордонному загоні додали, що назад в Україну Меладзе не повертався. Відтак, ймовірно, йому вдалося порозумітися з угорськими прикордонниками.