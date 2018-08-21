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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Костюк у напруженому матчі перемогла екс-українку з Криму, яка прийняла російське громадянство

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Марта Костюк перемогла екс-українку
Марта Костюк перемогла екс-українку

16-літня українка Марта Костюк була за крок до того, щоб вилетіти ще у першому колі кваліфікації US Open, де її суперницею була Валентина Івахненко. Остання народилися в Криму, і до 2014 року представляла Україну на змаганнях. Але після захоплення півострову Росією, прийняла російське громадянство.

Для визначення переможниці тенісисткам знадобилося всі три сети, які тривали дві години та 47 хвилин.

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Стартувала Костюк не надто впевнено. Івахненко, яка перебуває на 170-у місці в рейтингу WTA (Костюк на 133-ій позиції), зуміла виграти перший гейм на подачі українки. Згодом вона вела у рахунку 1:4. Хоча у двох геймах Костюк на подачі суперниці не могла двічі здійснити брейк-пойнт. Згодом їй вдалося виграти два гейми поспіль, та відіграти відставання не зуміла – 4:6 у підсумку.

Була Костюк близька до того, щоб програти матч у другому сеті. Вона програла дві свої подачі, вигравши лише одну подачу Івахненко. Екс-українка у дев'ятому геймі вже подавала на матч-пойнт на подачі Костюк. Та Марта зуміла відіграти свою подачу, а потім виграти гейм на подачі суперниці. Згодом "обмінявшись" подачами, тенісистки довели справу до тай-брейку. Цього разу успіх був на стороні українки – 7:6 (8).

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Третій сет став справжнім жахіттям – Костюк "горіла" 1:5 і була за крок до вильоту. Та за наступні чотири гейми Івахненко зуміла лише двічі заробити очки, а два гейми програти в суху. Згодом за рахунку 5:6 на подачі Костюк, останній довелося подавати 17-ь разів. Чотири рази все могло закінчитися, коли росіянка могла реалізувати матч-пойнт. Та все ж справа знову дійшла до тай-брейку. І знову успіх був на стороні Костюк, яка програла лише дві свої подачі, у той час як Івахненко – три.

Марта Костюк – Валентина Івахненко 2:1 (4:6, 7:6 (8), 7:6 (4)

У наступному раунді кваліфікації Костюк зіграє з представницею Чехії Марією Боузковою.

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Теги: Теніс Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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