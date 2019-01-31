Костюк не пройшла до чвертьфіналу турніру в Австралії: 16-річна тенісистка програла екс-українці

У 1/8 фіналу турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) Neville-Smith Forest Products Launceston International у Лонсестоні (Австралія) українська тенісистка Марта Костюк зустрічалася з уродженкою Одеси, що нині виступає за Бельгію, Мариною Заневською. Матч тривав понад дві години та завершився перемогою екс-українки із загальним рахунком 2:1 (6:4, 4:6, 7:6 (7:4).

У першому сеті як українка, так і чинна бельгійка мали непогані шанси вирвати перемогу. Однак, у підсумку доля посміхнулася 25-річній одеситці.

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Костюк розпочала досить упевнено, і рахунок став 2:1 на її користь. Згодом Заневській усе ж удалося отримати перевагу та вона зробила рахунок 4:2 на свою користь. Потім 16-річна українка зрівняла, а одразу після цього віддала свою подачу та програла сет із рахунком 4:6.

У другому сеті Костюк зуміла взяти своє у трьох геймах поспіль (5:2), а за деякий час ще й взяти один брейк. Суперницю дотиснуто – 6:4.

У заключній частині гри суперниці аж тричі обмінювалися брейками. На тай-брейку ж все вирішалося після 3:3. Так, бельгійка виграла два м'ячі, і рахунок став 5:3, однак опісля віддала один розіграш на чужій подачі Костюк. Після цього Заневська виграла два на своїй подачі та звершила поєдинок перемогою – 6:7 (4:7).

Росіянку було посіяно під третім номером. У наступному раунді вона зустрінеться з представницею Аргентини Надєю Подороскою, якій вдалося перемогти Вікторію Томову з Болгарії – 6:2, 6:1. Призовий фонд змагання становить 60 тисяч доларів.

У першому раунді цього турніру Марта Костюк обіграла китаянку Ван Сію – 6:3, 6:4.