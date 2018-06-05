Костюк поступилася на турнірі у Хорватії іменитій суперниці

Тенісистка Марта Костюк не зуміла подолати перший раунд турніру у хорватському Бол. На шляху українки опинилася 77-а ракетка світу Анна Кароліна Шмідлова зі Словаччини.

Обидві тенісистки доволі неоднозначно провели цей матч. Шмідлова зуміла захопити ініціатив та повести у рахунку у першому сеті 2:4. Однак згодом Костюк виграла три гейми поспіль та вийшла вперед. Та довести сет до перемоги українка не зуміла – 5:7.

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У другому сеті Шмідлова довела матч до перемоги на класі. Лише на третій подачі Костюк мала можливість переломити хід поєдинку (тричі грала на брейк-пойнт), однак не зуміла цього здійснити. Після 0:4, Костюк ще виграла два гейми поспіль, та у підсумку програла і цей сет.

Марта Костюк – Анна Кароліна Шмідлова 0:2 (5:7, 2:6)

Варто додати, що Костюк зіграє ще як мінімум один матч на турнірі у Хорватії. У парному розряді разом з українкою Ангеліною Калініною вона зіграє проти пари Маріана Дуке-Маріно – Ван Яфань