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22:53, 26 червня
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Костюк пройшла друге коло кваліфікації Wimbledon, Ястремська програла

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Марта Костюк
Марта Костюк

У другому колі кваліфікації Wimbledon грали дві українки – Марта Костюк та Даяна Ястремська. Однак тільки перша з них змогла успішно подолати цей раунд.

Першою на корт вийшла Ястремська. Її суперницею була Барбара Хаас з Австрії, яка у світовому рейтингу на 215 місці (українка – 127-ма)

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Попри це, Ястремська не зуміла нав’язати своїй суперниці боротьбу. Після перших двох геймів, коли тенісистки взяли свої подачі, Хаас зуміла виграти дві подачі українки. Наша ж тенісистка на це відповіла лише однією виграною подачею суперниці. При тому Хаас у пятому геймі лише з третьої спроби реалізувала брейк-пойнт. Українка ж у восьмому геймі на чужій подачі теж мала потрійний брейк-пойнт. Вигравши його, вона могла б зрівняти рахунок. Однак не зуміла його реалізувати.

За весь другий сет Ястремська спромоглася виграти лише два гейми. Австрійка зі старту повела у рахунку 0:2, а згодом і 4:1. Ястремська зуміла виграти один гейм на подачі Хаас, але більшого у цьому матчі не досягла – у восьмому геймі на своїй подачі австрійка з третьої спроби реалізувала матч-пойнт. Саме вона виходить у фіналі кваліфікації Wimbledon

Даяна Ястремська – Барбара Хаас  0:2 (4:6, 2:6)

Варто зазначити, що якби Ястремська виграла турнір в Ілклі, то отримала wild card для участі у Wimbledon. Ястремська програла у фіналі турніру.

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Значно напруженіший матч вийшов у іншої українки – Марти Костюк. Їй протистояла 147-ма ракетка світу Крісті Ан зі США.

Костюк у першому сеті повела у рахунку 4:2, але не зуміла втримати свою перевагу – два наступні гейми виграла американка. Наприкінці сету тенісистки обмінялися перемогами на чужих подачах, і за рівної гри дійшли до тай-брейку, де українка зуміла виграти лише одну подачу.

У другому сеті Костюк знову повела з перевагою у два гейми, які протримала до кінця. А у дев’ятому геймі з першої спроби реалізувала сет-пойнт на подачі суперниці.

У вирішальному сеті Костюк знову виграла два перші гейми, однак американка тут же зрівняла рахунок. Після рахунку 4:4 тенісистки до дві свої подачі програли. Цього разу після рахунку 6:6 справа не перейшла до тай-брейку, а тенісистки грали до того часу, поки одна не поведе у рахунку в два гейми. У виснажливому протистоянні (загалом тенісистки провели на корті дві години та 43 хвилини) успішнішою виявилася саме Костюк – 9:7

Марта Костюк – Крісті Ан 2:1 (6:7 (1), 6:3, 9:7)

У фіналі кваліфікації Wimbledon Костюк зіграє проти Сари Соррібес Тормо з Іспанії.

Нагадаємо, одразу чотири українські тенісистки потрапили до основної сітки змагань турніру Великого шлему – Wimbledon у Великобританії. Участь у змаганнях приймуть Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко.

Wimbledon триватиме з 2 по 15 липня.

Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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