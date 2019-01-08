Костюк та Стаховський вдало стартували у кваліфікації Australian Open-2019

Українці Сергій Стаховський та Марта Костюк здобули перемоги в стартовому колі відбіркового турніру Australian Open-2019.

Сергій Стаховський в 2018 році вилетів в першому ж раунді кваліфікації Australian Open. Цього разу — він уже покращив свій результат, обігравши в стартовому матчі француза Кенні Де Шеппера.

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В активі Стаховського 4 ейси, 3 подвійні помилки, 75% влучань першої подачі, 31 віннер та 28 невимушених помилок.

Марта Костюк грала проти словачки Яни Чепелової, яка знаходиться на 177-му місці в світовому рейтингу. Марта грала з позиції сили, домінуючи майже весь матч. Українка загострювала, атакувала, часто виходила до сітки (24 розіграші).

В активі Марти Костюк 21 віннер, 26 невимушених помилок, 4 подвійні помилки та 82% влучань першої подачі.

У другому раунді кваліфікації Стаховський зіграє проти італійця Луки Ванні, а Марта Костюк проти 25-річної представниці Франції Амандін Есс, яка в 3-сетовому трилері пройшла перший раунд.

Сергій Стаховський – Кенні Де Шеппер 2:1 (6:3, 4:6, 6:4)

Марта Костюк – Яна Чепелова 2:0 (6:3, 7:5)

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