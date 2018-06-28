Костюк у напруженому матчі програла у фіналі кваліфікації Wimbledon

Українська тенісистка Марта Костюк не зуміла подолати кваліфікацію одного з найпрестижніших турнірів – Wimbledon. У фіналі українка поступилася представниці Іспанії Сарі Соррібес-Тормо.

Матч виявився доволі напруженим. Для визначення переможниці тенісистки витратили одну годину та 51 хвилину.

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У двох сетах Костюк краще розпочинала гру, але наприкінці втрачала перевагу і програвала. Так, у першому сеті українка повела 4:2, але одразу ж віддала свою подачу, а за рахунку 5:5 – ще одну. При цьому іспанка брейк-пойнт реалізувала з третьої спроби.

У другому сеті Костюк знову вела з перевагою у два, а згодом і три гейми – 3:1 та 5:2. У восьмому геймі українка могла зрівняти рахунок у матчі, та не зуміла на чужій подачі реалізувати сет-пойнт. Гейм у підсумку виграла іспанка. І після цього Сара Соррібес-Тормо зуміла переломити хід поєдинку, вигравши ще два наступні гейми поспіль тим самим зрівнявши рахунок у сеті. Він так і закінчився у нічию, і переможницю довелося визначати на тай-брейку. Цього разу іспанка виграла перші чотири подачі. Згодом вона збільшить свою перевагу до 1:6. Чотири наступні подачі виграє Костюк. Та вирішальну власну подачу українка програє.

Костюк – Соррібес-Тормо 0:2 (5:7, 6:7)

В основну сітку змагань проходить Сара Соррібес-Тормо. Жодна з трьох українок (Костюк, Ястремська та Калініна) не зуміли подолати кваліфікацію.

Нагадаємо, одразу чотири українські тенісистки потрапили до основної сітки змагань турніру Великого шлему – Wimbledon у Великобританії. Участь у змаганнях приймуть Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко.



Wimbledon триватиме з 2 по 15 липня.