Костюк успішно стартувала на Roland Garros, Бондаренко та Козлова вилетіли з турніру у Нюрнберзі

Українська тенісистка Марта Костюк успішно стартувала у кваліфікації турніру серії Великого шолому Roland Garros.

У першому колі кваліфікації Костюк переграла Ері Ходзумі з Японії. Гра тривала понад дві години. Перший сет виграла українка 6:4. При цьому Костюк поступалася 1:3, але зуміла перехопити ініціативу і виграти чотири наступні гейми поспіль. Віддавши свою подачу, українка у наступній подачі з другої спроби здійснила брейк-пойнт.

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У наступному сеті знову все повторилося – Костюк поступалася 1:3, взяла себе в руки і відіграла результат. Однак цього разу лише два сети поспіль, згодом зрівнявши рахунок до 4:4. Та дотиснути суперницю не вдалося, і Ходзумі забрала два наступні гейми.

У важкій боротьбі у третьому сеті Костюк повела 3:1, а згодом і 5:2. Наступна подача у японки, і вона скорочує відставання. А після того без проблем бере і подачу Костюк. Та українка свій шанс не упустила, вигравши останній гейм.

Марта Костюк – Ері Ходзумі 2:1 (6:4, 4:6, 6:4)

Відтак у наступне коло пройшла Костюк. У четвер, 24 травня, вона зіграє з Мартіною Тревізан з Італії. У випадку проходження суперниці, за вихід в головну сітку змагань Костюк змагатиметься з переможницею пари Сара Соррібес-Тормо – Грейс Мін.

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Натомість Катерина Бондаренко та Катерина Козлова вилетіли ще у першому колі турніру у Нюрнберзі.

Бондаренко у важкому матчі (тривав 2:41 годину) програла британці Хізер Вотсон. Програвши перший сет 3:6, українка взяла другий 6:3. Третій сет, який тенісистки грали 1:11 годину, у підсумку у всій актив записала Вотсон 6:7 (3)

Катерина Бондаренко – Хізер Вотсон 1:2 (3:6, 6:3, 6:7 (3))

Катерина Козлова вийшла на корт вперше з початку березня. В українки були проблеми з коліном, через що вона пропустила 2,5 місяці.

Нав'язати боротьбу Вероніці Сепеда-Ройг Козлова не зуміла. У кожному сеті вона зуміла виконати по брейку і програла по два гейми на своїй подачі. Зустріч тривала 1 годину і 15 хвилин.

Катерина Козлова – Вероніка Сепеда-Ройг 0:2 (3:6, 4:6)