Костюм, що підсилює м’язи людини: експерти бачать у розробці небезпеку

Науковці працюють над технологією екзоскелету, який підсилює м’язи людини. Здавалось би, ідея дуже хороша. Однак, фахівці вбачають у цій розробці ризик для людей, що їх носитимуть.

Про це повідомляє BBC.

При цьому співзасновник "Фонду відповідальної роботехніки" професор Ноель Шаркі вважає, що така розробка може бути небезпечною для людей. Справа в тому, що така технологія дасть змогу людям працювати довго і безперервно.

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"Можна створити екзоскелети для будівельників, які допоможуть людям менше фізично втомлюватися. Але довший період роботи буде виснажувати їх розумово. І у нас немає засобів це не допустити", – пояснив вчений.

На його думку, треба створити "етику" щодо подібних розробок, в якій би передбачались негативні сторони винаходів.

Я б створив екзоскелети, які б автоматично вимикалися після шести годин роботи,

– додав Шаркі.

При цьому один із розробників Тайлер Клайтс проти будь-якого обмеження технології.

Костюм, що підсилює м’язи людини

"Ми не відмовляємося від автомобілів лише тому, що деякі люди сідають за кермо п’яні", – обурився Клайтс.

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