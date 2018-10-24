Костюм на Хелловін 2018: ідеї образу на свято / Bored Panda

До Хелловіну 2018 залишилося лише кілька днів, свято відзначатимуть з 31 жовтня на 1 листопада. Іноді важко придумати оригінальну і творчу ідею костюму на Хелловін, а головне щоб це не дуже спорожнило ваш гаманець.