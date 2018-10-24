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      Дотепні і оригінальні ідеї на Хелловін, які може повторити кожен

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      Костюм на Хелловін 2018: ідеї образу на свято
      Костюм на Хелловін 2018: ідеї образу на свято / Bored Panda

      До Хелловіну 2018 залишилося лише кілька днів, свято відзначатимуть з 31 жовтня на 1 листопада. Іноді важко придумати оригінальну і творчу ідею костюму на Хелловін, а головне щоб це не дуже спорожнило ваш гаманець.

      Портал Bored Panda пропонує підбірку привабливих та творчих костюмів, які можна повторити дома без особливих витрат.

      Читайте також: Страшний макіяж на Хелловін 2017: 10 оригінальних ідей у відео та фото

      Костюм на Хелловін у стилі мультику "Рататуй"

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      Костюм Ван Гога для 31 жовтня 

      Костюм Дональда Трампа на Хелловін 

      Кіт з котом – оригінальна ідея костюму на Хелловін

      Костюм на 31 жовтня принцеси Леї з роботом

      Образ персонажа з мультику "Віднесені привидами" 

      І знову Трамп

      Хлопець без обличчя – ідея костюму на 31 жовтня 

      Костюм на Хелловін жінки і чоловіка

      Дайнеріс і її дракончики – дотепна ідея костюму 

      Стів Джобс – дуже простий костюм на Хелловін 

      Тілоохоронець – костюм на Хелловін для мами і малюка 

      Ідея на 31 жовтня – надокучливий сусід

      Солдатики

      Смілива ідея на 31 жовтня – костюм тесту на вагітність

      Переносний туалет – костюм на Хелловін для тих, хто має почуття гумору 

      Костюм на 31 жвтня для найменших

      Мардж Сімпсон з сестрами – образ на Хелловін 

      Харлі Квін і Джокер – костюм на Хелловін для пари

      Герой з "Мисливців за привидами" теж може бути костюмом на Хелловін

      Моторошна парочка з фільму "Сяйво" – образ на Хелловін

      Містер краб у спідниці теж цікава ідея 

      Голова у холодильнику

      Герої "Скубіду" – ідея на Хелловін для компанії 

      і ще Трамп

      Картман з "Південного парку". Костюм на Хелловін 2018

      Гегрід з чаклунами – костюм на Хелловін 2018 для дітей 

      Белль з "Красуні та чудовиська" – ідея для романтиків 

      Ідея на Хелловін для фанатів "Зоряних воєн"

      Привид. Костюм на Хелловін 2018

      Авокадо. Костюм на Хелловін 2018

      Теги: Новини України LifeStyle Хелловін Традиції Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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