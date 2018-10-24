Дотепні і оригінальні ідеї на Хелловін, які може повторити кожен
До Хелловіну 2018 залишилося лише кілька днів, свято відзначатимуть з 31 жовтня на 1 листопада. Іноді важко придумати оригінальну і творчу ідею костюму на Хелловін, а головне щоб це не дуже спорожнило ваш гаманець.
Портал Bored Panda пропонує підбірку привабливих та творчих костюмів, які можна повторити дома без особливих витрат.
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Костюм на Хелловін у стилі мультику "Рататуй"
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Костюм Ван Гога для 31 жовтня
Костюм Дональда Трампа на Хелловін
Кіт з котом – оригінальна ідея костюму на Хелловін
Костюм на 31 жовтня принцеси Леї з роботом
Образ персонажа з мультику "Віднесені привидами"
І знову Трамп
Хлопець без обличчя – ідея костюму на 31 жовтня
Костюм на Хелловін жінки і чоловіка
Дайнеріс і її дракончики – дотепна ідея костюму
Стів Джобс – дуже простий костюм на Хелловін
Тілоохоронець – костюм на Хелловін для мами і малюка
Ідея на 31 жовтня – надокучливий сусід
Солдатики
Смілива ідея на 31 жовтня – костюм тесту на вагітність
Переносний туалет – костюм на Хелловін для тих, хто має почуття гумору
Костюм на 31 жвтня для найменших
Мардж Сімпсон з сестрами – образ на Хелловін
Харлі Квін і Джокер – костюм на Хелловін для пари
Герой з "Мисливців за привидами" теж може бути костюмом на Хелловін
Моторошна парочка з фільму "Сяйво" – образ на Хелловін
Містер краб у спідниці теж цікава ідея
Голова у холодильнику
Герої "Скубіду" – ідея на Хелловін для компанії
і ще Трамп
Картман з "Південного парку". Костюм на Хелловін 2018
Гегрід з чаклунами – костюм на Хелловін 2018 для дітей
Белль з "Красуні та чудовиська" – ідея для романтиків
Ідея на Хелловін для фанатів "Зоряних воєн"
Привид. Костюм на Хелловін 2018
Авокадо. Костюм на Хелловін 2018