"Котедж Холостяка": фото королівського подарунку для принца Гаррі і Меган Маркл

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл відмовилися від подарунків вартістю 8 мільйонів доларів, проте прийняли подарунок від королеви Великобританії Єлизавети II. Мовиться про котедж у Йорку, який знаходиться на території маєтку королеви в Сандрінгемі в Норфолку.

Раніше цей будинок називали "Котедж Холостяка". Про це повідомляють західні ЗМІ.

Читайте також: Некоролівські звички Меган Маркл: що забороняється робити герцогині

Зазначається, що королева Єлизавета II успадкувала резиденцію від свого батька короля Георга VI, а тепер власниками котеджу стануть герцог і герцогиня Сассекські.

Цікаво, що королева традиційно дарує нерухомість своїм дітям і онукам, які вступають у шлюб. До прикладу, на весілля принца Вільяма з Кейт Міддлтон вона подарувала особняк Анмер-Холл на території того ж маєтку Сандрінгем.

Крім того, Меган вже бувала на території Сандрінгемского палацу, адже тут королівська сім'я святкувала Різдво цього року.

Допис, поширений British Royal Family (@royal.house.of.windsor) 6 Чер 2018 р. о 9:07 PDT



Раніше будинок називався "Котеджем Холостяка" / Getty Images

Нагадаємо, 19 травня відбулась найочікуваніше весілля – королівське вінчання принца Гаррі та Меган Маркл. Найповажнішим сюрпризом для Меган Маркл став подарунок від королеви Єлизавети ІІ. Британський монарх в день весілля оголосила про надання титулу подружжю – принц Гаррі та його обраниця стали герцогами Сассекськими. Окрім цього, наречена отримала свій королівський герб, на якому були зображені символи, що означають рідну для акторки Каліфорнію.