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"Котедж Холостяка": фото королівського подарунку для принца Гаррі і Меган Маркл

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Меган Маркл і принц Гаррі стали власниками котеджу у Йорку
Меган Маркл і принц Гаррі стали власниками котеджу у Йорку / Фото з відкритих джерел

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл відмовилися від подарунків вартістю 8 мільйонів доларів, проте прийняли подарунок від королеви Великобританії Єлизавети II. Мовиться про котедж у Йорку, який знаходиться на території маєтку королеви в Сандрінгемі в Норфолку.

Раніше цей будинок називали "Котедж Холостяка". Про це повідомляють західні ЗМІ.

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Зазначається, що королева Єлизавета II успадкувала резиденцію від свого батька короля Георга VI, а тепер власниками котеджу стануть герцог і герцогиня Сассекські.

Цікаво, що королева традиційно дарує нерухомість своїм дітям і онукам, які вступають у шлюб. До прикладу, на весілля принца Вільяма з Кейт Міддлтон вона подарувала особняк Анмер-Холл на території того ж маєтку Сандрінгем.

Крім того, Меган вже бувала на території Сандрінгемского палацу, адже тут королівська сім'я святкувала Різдво цього року.

Раніше будинок називався
Раніше будинок називався "Котеджем Холостяка" / Getty Images

Нагадаємо, 19 травня відбулась найочікуваніше весілля – королівське вінчання принца Гаррі та Меган Маркл. Найповажнішим сюрпризом для Меган Маркл став подарунок від королеви Єлизавети ІІ. Британський монарх в день весілля оголосила про надання титулу подружжю – принц Гаррі та його обраниця стали герцогами Сассекськими. Окрім цього, наречена отримала свій королівський герб, на якому були зображені символи, що означають рідну для акторки Каліфорнію.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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