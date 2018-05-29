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#Котозрада: в Австралії звели найдовший у світі паркан проти кішок

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Паркан від котів 44 кілометри завдовжки
Паркан від котів 44 кілометри завдовжки / dailycoffeenews.com

В Австралії Агентство з охорони навколишнього середовища здало в експлуатацію паркан, який має захистити від диких кішок інших тварин та флору.

Про це повідомляє агентство AFP.

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Зазначається, що дикі кішки серйозно загрожують корінним видам тварин і рослин Австралії. Деякі з них вже опинилися під загрозою зникнення. Саме тому на боротьбу із хижаками побудували паркан завдовжки 44 кілометри.

В Австралії немає ефективної стратегії боротьби з кішками. Це єдиний спосіб врятувати австралійських тварин, що перебувають під загрозою зникнення,
– зазначив головний аташе Аттіус Флемінг.

Сам заповідник розкинувся на площі 94 квадратних кілометри, яку до 2020 року мають збільшити до 100 тисяч гектарів. У ньому хочуть поселити квол, намбатів, звичайних білбі, товстохвостих щурів і кілька інших видів тварин. Також там будуть вирощувати зникаючі через кролів рослини. 

Паркан же перебуває під струмом і оточує зону заповідника. Загалом в Австралії від 10 до 20 мільйонів диких кішок. 

Теги: LifeStyle Курйозні новини світ тварин Австралія
Джерело: 24 Канал
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