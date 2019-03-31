Котра година зараз в Україні: точний час

Питання "котра зараз година" сьогодні турбує багатьох, адже вночі 31 березня в Україні перевели годинники на літній час. На цій сторінці ви можете дізнатися точний час в Україні зараз.

Вночі з суботи на неділю 31 березня українці перевели годинники на годину вперед, тож спати сьогодні довелося менше.

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Котра година зараз в Україні:

Наш організм важко переносить перехід на літній час, адже вставати тепер потрібно раніше. Аби недільний ранок не був таким важким:

Увімкніть ритмічну музику, вона забезпечить вам бадьорий підйом і надасть позитивної енергії на весь день.

Прийміть контрастний душ, який легко прожене сонливість.

Влаштуйте прогулянку на свіжому повітрі, тим більше сьогодні прогнозують чудову погоду!

Чому переводять годинники? Перехід на літній та зимовий час має на меті ефективніше використання денного світла. Це зумовлено тим, що влітку сонце заходить пізніше, що дозволяє не використовувати електроенергію для освітлення в денний час. Щороку європейці переводять годинники на літній час в останню неділю березня. Назад, на стандартний час (який ми називаємо "зимовим") переходимо в останню неділю жовтня. Нещодавно Європарламент ухвалив знакове рішення: за два роки Європа може скасувати перехід на літній час, а останнє переведення годинників в Євросоюзі відбудеться в березні 2021 року.