Коваленко тренується індивідуально від загальної групи "Шахтаря"

Віктор Коваленко склав компанію Марлосу, щоправда в лазареті "Шахтаря". 22-річний хавбек "гірників" провів останнє тренування за індивідуальною програмою.

Найімовірніше гравець отримав ушкодження під час матчу проти "Хоффенхайма", коли залишив поле на 85-й хвилині.

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Однак наскільки серйозна травма у гравця збірної України та скільки часу він пропустить, поки не повідомляють. Також лікарі "Шахтаря "працюють над тим, щоб Марлос зумів допомогти команді ще у матчах цього року.

Нагадаємо, що поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Ліоном" відбудеться 12 грудня, початок гри о 22:00. У цьому матчі визначиться, хто пройде в плей-офф турніру.

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