За підтримки Українського культурного фонду в Україні стартує унікальний проєкт, що поєднає традиційну і класичну музику, мультимедійні інсталяції та кінопродакшн, видання артбуку та інтерактивну гру.

Цей концерт стане сучасною музичною візитівкою України.

Найкращі шедеври української музичної спадщини – архаїчні колядки і давні духовні наспіви, знаменний розспів Київо-Печерської лаври і шедеври українського бароко, музика класиків – Лисенка, Лятошинського, Барвінського – та сучасників – Скорика, Сильвестрова, Станковича під керівництвом Оксани Линів за участі найкращих українських етногуртів – "Даха Браха", "Хорея Козацька", "Курбаси", Уляни Горбачевської, Молодіжного симфонічного оркестру України, чоловічого хору "Дударик", Київського дівочого хору ім. М.Лисенка. Особливий гість концерту – 85-річна співачка з Полісся Домініка Чекун.

Концерт-колаж "Ковчег Україна" має перезавантажити "музичні архіви" і зробити їх цікавими сучасному слухачеві. Це концерт-хрестоматія, що відкриє українцям і світові непізнану і відому лише вузькому колу спеціалістів колосальну музичну спадщину України.

Головні ідеї проєкту, реалізовані через сучасні мистецькі форми з використанням новітніх технологій, сприятимуть формуванню нового українського слухача, що вміє цінувати традиційну спадщину і відкритий до музичних експериментів. А це, у свою чергу, формуватиме колективну свідомість нації на основі української культурної ідентичності.

Ініціаторами проєкту є зірки світової класичної сцени: диригентка Оксана Линів і культурна менеджерка, письменниця Ярина Винницька.

Офіційна сторінка "Ковчег Україна" у Facebook. Про подію "Ковчег Україна: музика" читайте тут.