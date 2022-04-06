Розслідувачі проаналізували списки 155-ї Тихоокеанської бригади російського флоту. Саме її військові, за даними української розвідки, чинили звірства у Бучі, Ірпені та Гостомелі.
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Журналісти дізналися подробиці про російських нелюдів, які причетні до злочинів на Київщині. Деякі з них раніше воювали у Сирії, захищаючи режим диктатора Асада.
Джерело:"Слідство.Інфо"
Розслідувачі проаналізували списки 155-ї Тихоокеанської бригади російського флоту. Саме її військові, за даними української розвідки, чинили звірства у Бучі, Ірпені та Гостомелі.
Новина доповнюється...