Кожен третій росіянин, що причетний до звірств у Бучі, раніше воював у Сирії

6 квітня 2022 , 17:54
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Джерело:

"Слідство.Інфо"

Журналісти дізналися подробиці про російських нелюдів, які причетні до злочинів на Київщині. Деякі з них раніше воювали у Сирії, захищаючи режим диктатора Асада.

Розслідувачі проаналізували списки 155-ї Тихоокеанської бригади російського флоту. Саме її військові, за даними української розвідки, чинили звірства у Бучі, Ірпені та Гостомелі.

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