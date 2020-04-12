Кожен день за роботою: 11-річна ​​школярка шиє по 70 масок в день і дарує їх людям – фото

11-річна Аліса Пономаренко з Балаклії, що на Харківщині, шиє близько 70 масок за день і віддає їх. Дівчинці почали замовляти маски з інших регіонів України.

Про історію дівчинки розповідає місцеве видання МГ "Об'єктив". За словами Аліси, з початку карантину її тривожив той факт, що не всі люди можуть купити собі захисні маски, тому вона запропонувала мамі шити маски і дарувати їх.

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З тих пір вона проводить час за своєю швейною машинкою кожен день. З тканиною допомагають місцеві жителі.

Відгукнулися люди, коли в Аліси вийшла з ладу швейна машинка, і заплатили за ремонт. Є люди, які допомагають з тканиною, нитками та іншим необхідним матеріалом для пошиття масок. Є ті, які відмовляються приймати безкоштовно маски і платять якусь суму,

– розповіла мама юної швачки Юлія.

Аліса Пономаренко за роботою / Фото МГ "Об'єктив"