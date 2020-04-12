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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Кожен день за роботою: 11-річна ​​школярка шиє по 70 масок в день і дарує їх людям – фото

      - Читать новость на русском
      11-річна Аліса Пономаренко шиє маски / objectiv.tv

      11-річна Аліса Пономаренко з Балаклії, що на Харківщині, шиє близько 70 масок за день і віддає їх. Дівчинці почали замовляти маски з інших регіонів України.

      Про історію дівчинки розповідає місцеве видання МГ "Об'єктив". За словами Аліси, з початку карантину її тривожив той факт, що не всі люди можуть купити собі захисні маски, тому вона запропонувала мамі шити маски і дарувати їх.

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      З тих пір вона проводить час за своєю швейною машинкою кожен день. З тканиною допомагають місцеві жителі.

      Відгукнулися люди, коли в Аліси вийшла з ладу швейна машинка, і заплатили за ремонт. Є люди, які допомагають з тканиною, нитками та іншим необхідним матеріалом для пошиття масок. Є ті, які відмовляються приймати безкоштовно маски і платять якусь суму,
      – розповіла мама юної швачки Юлія.

      Аліса Пономаренко за роботою / Фото МГ "Об'єктив"

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Новини Харкова Діти і неповнолітні благочинність
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