Кожен день за роботою: 11-річна школярка шиє по 70 масок в день і дарує їх людям – фото
11-річна Аліса Пономаренко з Балаклії, що на Харківщині, шиє близько 70 масок за день і віддає їх. Дівчинці почали замовляти маски з інших регіонів України.
Про історію дівчинки розповідає місцеве видання МГ "Об'єктив". За словами Аліси, з початку карантину її тривожив той факт, що не всі люди можуть купити собі захисні маски, тому вона запропонувала мамі шити маски і дарувати їх.
Цікаво Любов більша за COVID-19: 7-річний хлопчик за власні гроші купує продукти дітям та літнім людям
З тих пір вона проводить час за своєю швейною машинкою кожен день. З тканиною допомагають місцеві жителі.
Відгукнулися люди, коли в Аліси вийшла з ладу швейна машинка, і заплатили за ремонт. Є люди, які допомагають з тканиною, нитками та іншим необхідним матеріалом для пошиття масок. Є ті, які відмовляються приймати безкоштовно маски і платять якусь суму,
– розповіла мама юної швачки Юлія.
Аліса Пономаренко за роботою / Фото МГ "Об'єктив"
Читайте також
-
В Україну йдуть сильні заморозки: де і коли буде найхолоднішесьогодні , 12:33
-
На Рівненщині загорілася територія монастиря Московського патріархату: фотосьогодні , 14:03
-
Прогноз погоди на 13 квітня: в Україну йдуть дощісьогодні , 14:45
-
Попри карантин у Каліфорнії влаштували масштабну вечірку: на ній сталася стрілянинасьогодні , 15:07
-
У Києві поліція застосувала дрони для контролю карантину: відеосьогодні , 14:57
-
Громадян США евакуюють з Україні спецрейсомсьогодні , 11:44