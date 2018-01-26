Кожен другий українець торік не прочитав жодної книжки: невтішні цифри

Згідно з даними соціологічного опитування, за останній рік 51% українців не прочитали взагалі жодної книги.

Такі дані дослідження оприлюднила компанія Research & Branding Group. Дослідження проводилось у жовтні-листопаді 2017 року.

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Результати свідчать, що впродовж останнього року схільність до читання книг частіше проявляли жінки (48%), ніж чоловіки (38%).

Найбільше поціновувачів книг траплялось серед осіб, які мають вищу освіту, а найрідше – серед осіб із середньою освітою (57% проти 31%).

Щодо регіонального показника – то жителі східних та центральних областей читають більше, ніж у південних областях України.

На запитання "Скільки книг Ви прочитали за останній рік", 51% респондентів відповіли, що жодної.

Опитування проводилося з 27 жовтня по 9 листопада 2017 року. У дослідженні взяли участь 1802 респондента у віці від 18 років і старше. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

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