Кожен факт вбивства української дитини на Донбасі має лягти в позови України до Росії, – нардеп

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко прокоментувала загибель від снаряду проросійських бойовиків на Донеччині 15-річної школярки Дарії. Політик закликала за кожним таким фактом відкривати кримінальне провадження.

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що 28 травня в окупованому селищі Залізне поблизу Торецька внаслідок влучання снаряду проросійських бойовиків загинула 15-річна дівчинка Дарія, яка три дні тому відсвяткувала свій день народження.

"Це просто жах. Останні тижні приносять страшні новини з лінії фронту, гинуть військові і цивільні, від обстрілів загинуло кілька дітей", – зазначила Геращенко.

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По кожному факту вбивства української дитини має бути відкрите кримінальне впровадження й цей фактаж має лягти й у позови України до РФ, яка спонсорує тероризм на Донбасі, в міжнародні суди,

– наголосила нардеп.