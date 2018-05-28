Кожен факт вбивства української дитини на Донбасі має лягти в позови України до Росії, – нардеп
Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко прокоментувала загибель від снаряду проросійських бойовиків на Донеччині 15-річної школярки Дарії. Політик закликала за кожним таким фактом відкривати кримінальне провадження.
Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.
Зазначимо, що 28 травня в окупованому селищі Залізне поблизу Торецька внаслідок влучання снаряду проросійських бойовиків загинула 15-річна дівчинка Дарія, яка три дні тому відсвяткувала свій день народження.
"Це просто жах. Останні тижні приносять страшні новини з лінії фронту, гинуть військові і цивільні, від обстрілів загинуло кілька дітей", – зазначила Геращенко.
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По кожному факту вбивства української дитини має бути відкрите кримінальне впровадження й цей фактаж має лягти й у позови України до РФ, яка спонсорує тероризм на Донбасі, в міжнародні суди,
– наголосила нардеп.
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