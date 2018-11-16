"Кожен має мати таємниці": Зеленський розповів, коли оголосить своє рішення щодо виборів

Комік та шоумен Володимир Зеленський, який за даними опитувань українців займає друге місце у президентському рейтингу, прокоментував свою ймовірну участь у виборах. Він зазначив, що про рішення йти чи не йти у Президенти, повідомить у майбутньому.

Про це артист сказав в інтерв'ю ТСН.

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На уточнююче запитання журналістки, чому він не хоче говорити всерйоз і розкривати плани щодо того, чи буде брати участь на президентських виборах, Зеленський відповів: "У кожної людини мають бути таємниці. Інакше хто вона".

Окрім того, шоумен зауважив, що наразі зайнятий своєю роботою та гумористичними проектами.

"У мене "Ліга сміху", "Вечірній квартал". Зараз я присутній на репетиції, працюю з прекрасними дамами. Жінки – найкращий електорат! А тим більше – красиві та з почуттям гумору", – зазначив гуморист.

Водночас, відповідь щодо ймовірної участі у президентських виборах артист пообіцяв дати у майбутньому.

Це залишимо на майбутнє, якщо можна. В будь-якому випадку, це моє рішення, особисте,

– пояснив Зеленський.

Нагадаємо, наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Цього разу українці обиратимуть Президента вже всьоме, на зміну діючому – Петрові Порошенко. Традиційно, в Україні нового Президента обирають кожні 5 років. За Коституцією Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, виконання закону, а також збереження прав громадян цієї країни.