Про гральний бізнес, скільки втратив бюджет України та скандальну розмову колег – в ефірі "Що це було?" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів Народний депутат фракції "Слуга народу" Мар'ян Заблоцький.

Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні ухвалили ще на початку 2020 року, до нього подали чимало правок, але розглядати його у другому читанні ще не поспішають. Народний депутат фракції "Слуга народу" Мар'ян Заблоцький зазанчив, що в гральному секторі обертається 1% економіки України. Про це Заблоцький розповів у програмі "Що це було?" на 24 каналі.

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"Фактично, кожна сота гривня, що заробляється українцями, "спускалась" у гральних автоматах. Це приблизно 1 % ВВП України. Я думав, що це набагато менші суми", – зазначив Заблоцький.

За словами нардепа, навіть із чинною забороною, гральний бізнес в Україні зараз працює. Попри те, що закрили гральні точки, казино – весь ринок не заборонений до кінця, а перейшов в онлайн. Навіть досі присутні реклами гральних компаній на будинках.

Онлайн неможливо заборонити технічно. Особливо під час "коронаекономіки" багато людей емігрували туди. Попри це, заборона наземних точок обмежує в залученні гравців. Ринок зараз дуже сильно "впав",

– розповів нардеп.

Він додав, що майже весь ринок "кришувала" саме поліція. А уряд спробує його відродити в таких самих розмірах, але в легальному форматі. Головне завдання – щоб іноземці залишали валюту в Україні.

Законопроєкт про гральний бізнес передбачає:

Регулювання роботи казино (у мережі – також), букмекерських пунктів, лотерей.

Створення Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор, яка видаватиме ліцензії учасникам ринку.

Гроші за ліцензії йтимуть до спеціального Фонду для підтримки медицини, спорту та культури.

Допустимий вік гравця – з 21 року, вимоги до ідентифікації гравців – посилені.

Зали для азартних ігор дозволятимуть розташовувати виключно в готелях.

Що відомо про легалізацію грального бізнесу? Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу та азартних ігор Рада в першому читанні ухвалила ще 16 січня. Після цього до нього подали понад 3 тисячі правок.



Легалізувати гральний бізнес в Україні вирішили після 11 років заборони, яка була ще у 2009 році. Але вона виявилася недосконалою – по всій країні продовжили працювати зали із гральними автоматами під вивіскою лотерей.



Уряд прямо заборонив займатися гральним бізнесом під прикриттям державних лотерей 20 грудня 2019 року. Тоді всією країною прокотилася хвиля закриття нелегальних казино.

У січні 2020 року влада вирішила ухвалити закон, яким гральний бізнес частково легалізують.

Скільки втратив бюджет України за 10 років заборони

Вже понад 10 років в Україні заборонений гральний бізнес. За цей час український бюджет недоотримав мінімум 2 мільярда доларів. Однак все залежить від обсягів ринку. Про це розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Мар'ян Заблоцький.

За його словам, якщо, наприклад, на піку галузь грального бізнесу заробляє мільярд доларів на рік, то не менш ніж 20% має потрапити у державний бюджет.

"Не менше, це мінімум. Можете собі порахувати, що в найгірші роки – це від 100 до 200 мільйонів доларів на рік. Думаю, мінімум 2 мільярда доларів бюджет недоотримав", – підкреслив Заблоцький.

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Про скандальну розмову колег зі "Слуги народу"

Нардеп від фракції "Слуга народу" Мар'ян Заблоцький назвав скандальну розмову своїх колег Олександра Корнієнка і Давида Арахамії "типовим прикладом сексизму". Нардеп визнав, що ця ситуація неприпустима і він засуджує висловлювання колег.

Це типовий приклад сексизму, на жаль, в нашій політиці його багато. Я завжди це засуджував, і цей приклад теж засуджую, не залежно від того, змонтовано це чи вирвано з контексту,

– зазначив Заблоцький.

Він уточнив, що перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вибачився за свої висловлювання. Водночас Аллахвердієва ці вибачення прийняла.