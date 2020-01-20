Кожна 5 пачка масла в Україні – підробка: результати масштабної перевірки

В Україні здійснили масштабну перевірку масла. Відповідно до результатів кожна 5 пачка виявилася фальсифікатом.

Висновки опублікувала Держслужба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

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Де відібрали зразки

Для дослідження були відібрані зразки в торгових мережах 4 регіонів України: Сумах, Черкасах, Новій Одесі (Миколаївська область) і в Калуші (Івано-Франківська область).

Всього було взято 77 примірників (231 пачка). Серед представлених товарів було 28 українських і 2 німецькі виробники.

Який результат

Дослідження показало, що 16 відібраних одиниць – це фальсифікат:

Суми – 3 зразки;

Нова Одеса – 2;

Черкаси – 3;

Калуш – 8.

Івано-Франківський міськмолокозавод випустив масло, половина складу якого – замінники, а Богодухівський завод на Харківщині в продукцію додав 75% немолочних жирів.

Окрім того, в Одеській області в місті Кілія продають масло, в якому виявилося 92% немолочних жирів. У маслі під назвою "Апрель", що зробили в Каневі, – 87% немолочних жирів.

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Масло яке виготовили в Дніпрі ТОВ "Інтермол", виявилося на 100% підробленим. Те ж саме можна сказати про товар компанії "Миколаївмолпром", де аналіз засвідчив – 100% фальсифікат.

Все ж 3 пачки з Сум показали чисте масло, 2 інші – з домішками близько 10%. Всі зразки з різних партій, але виготовлені на Старокостянтинівському заводі на Хмельниччині.

Цікаво! Витрати українців на їжу та безалкогольні напої становили 46,2% від їхніх загальних витрат у першому півріччі 2019 року. Водночас жителі Євросоюзу на їжу та напої витрачають 12,1% від своїх загальних витрат. Більше – за посиланням.