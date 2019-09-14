Кожна країна буде захищати свої інтереси, – Гончарук про "Північний потік-2"

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук усвідомлює, що Європа має свої інтереси і буде їх захищати. Він також наголосив, що Україна підготовлена до газових переговорів з РФ.

Гончарук під час панельної дискусії на щорічному форумі YES у Києві зазначив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" направлено проти України.

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Звичайно, ми розуміємо, що інфраструктурні проекти – це частина гібридної боротьби проти України,

– наголосив Гончарук.

При цьому він сказав, що Україна повинна без ілюзій сприймати підтримку Європи у цьому питанні і концентруватися на захисті українського інтересу.

Кожна країна буде захищати свій бізнес, свої кордони, свої інтереси. І нам потрібно робити так само,

– заявив він.

Прем’єр нагадав, що наступного тижня заплановано тристоронні газові переговори у форматі "Україна – Росія – ЄС" щодо умов постачання та транзиту газу з РФ від наступного року.

Зверніть увагу! Чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України завершується 31 грудня 2019 року, тому вже 1 січня 2020-го сторони мають укласти нову угоду.

Переговори стануть першими за нового уряду України.

Ми до них готові,

– запевнив прем’єр.

Зазначимо, "Нафтогаз" накопичив у підземних газосховищах понад 19 мільярдів кубометрів газу, що стало рекордом за попередні 7 років. Гончарук пояснював, що Україні такі великі запаси блакитного палива потрібні для того, аби впевнено почуватися при газових переговорах з Росією.

Що відомо про "Північний потік-2"?Проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.





Маршрут "Північного потоку-2": карта



Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.



"Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.