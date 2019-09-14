13:06
14 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дед Пиня присів на стакан. Сім'янин Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:42, 13 вересня
      Вєсті.UA: Непокараний Дубінський і "забанена" Геращенко. Зелені кнопкодави
      Вєсті.UA
      20:47, 13 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Кожна країна буде захищати свої інтереси, – Гончарук про "Північний потік-2"

      169 Читать новость на русском
      Гончарук усвідомлює, що Європа має свої інтереси
      Гончарук усвідомлює, що Європа має свої інтереси / president.gov.ua

      Прем’єр-міністр Олексій Гончарук усвідомлює, що Європа має свої інтереси і буде їх захищати. Він також наголосив, що Україна підготовлена до газових переговорів з РФ.

      Гончарук під час панельної дискусії на щорічному форумі YES у Києві зазначив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" направлено проти України.

      Читайте також: У США заявили, що можуть зупинити "Північний потік-2"

      Звичайно, ми розуміємо, що інфраструктурні проекти – це частина гібридної боротьби проти України,
      – наголосив Гончарук.

      При цьому він сказав, що Україна повинна без ілюзій сприймати підтримку Європи у цьому питанні і концентруватися на захисті українського інтересу.

      Кожна країна буде захищати свій бізнес, свої кордони, свої інтереси. І нам потрібно робити так само,
      – заявив він.

      Прем’єр нагадав, що наступного тижня заплановано тристоронні газові переговори у форматі "Україна – Росія – ЄС" щодо умов постачання та транзиту газу з РФ від наступного року.

      Зверніть увагу! Чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України завершується 31 грудня 2019 року, тому вже 1 січня 2020-го сторони мають укласти нову угоду.

      Переговори стануть першими за нового уряду України.

      Ми до них готові,
      – запевнив прем’єр.

      Зазначимо, "Нафтогаз" накопичив у підземних газосховищах понад 19 мільярдів кубометрів газу, що стало рекордом за попередні 7 років. Гончарук пояснював, що Україні такі великі запаси блакитного палива потрібні для того, аби впевнено почуватися при газових переговорах з Росією.

      Що відомо про "Північний потік-2"?Проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.

      маршрут
      Маршрут "Північного потоку-2": карта

      Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.

      "Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.

      blog_ava
      Українці скаржаться на масовий збій у роботі "Приватбанку": система запрацювала
      сьогодні
      4038
      Теги: Форум YES 2019 у Києві Новини України Новини політики Північний потік-2 Олексій Гончарук Україна – Росія Газ Газовий конфлікт Євросоюз
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Марш за тварин: Супрун пояснила, чому це важливо
      сьогодні , 12:00 Марш за тварин: Супрун пояснила, чому це важливо
      Блог Соцмережі 355
      Главный враг живет за океаном, или Как в СССР учили ненавидеть Америку
      сьогодні , 08:40 Главный враг живет за океаном, или Как в СССР учили ненавидеть Америку
      Максим Мирович 815
      Не змогли прочитати емейл: судді не прийняли вагомий доказ Абромавичуса проти Кононенка
      сьогодні , 07:40 Не змогли прочитати емейл: судді не прийняли вагомий доказ Абромавичуса проти Кононенка
      Ірина Шиба 1013
      Обмін полоненими зривався кілька разів, – ексклюзивне інтерв'ю з адвокатом Полозовим
      сьогодні , 07:01 Обмін полоненими зривався кілька разів, – ексклюзивне інтерв'ю з адвокатом Полозовим
      Наталя Боднар 2510
      Пропаганды войны среди детей, экологический скандал и новый список по обмену: новости Крымнаша
      13 вересня , 22:00 Пропаганды войны среди детей, экологический скандал и новый список по обмену: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 490
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук