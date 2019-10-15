Кожного дня 500 тисяч доларів: чому Коломойський винен "Приватбанку" все більше

Сума позивних вимог "Приватбанку" до екс-власників Коломойського та Боголюбова щодня зростає на 500 тисяч доларів. Її банк намагається відшкодувати у Високому суді Лондона.

Спочатку основна сума позову становила 1,9 мільярда доларів, це зазначили у пресрелізі за підсумками за підсумками перемоги ПриватБанку в апеляційному суді Англії та Уельсу.

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Як стало відомо 15 жовтня Апеляційний суд Лондона і Уельсу задовольнив скаргу Приватбанку на рішення суду першої інстанції – Високого суду Лондона, який відмовився розглядати позов держбанку до колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Надалі (сума – 24 канал) становила 2,6 мільярда доларів та наразі становить близько 3 мільярдів доларів з урахуванням процентів, що продовжують нараховуватися, у розмірі 500 тисяч доларів щоденно,

– мовиться у повідомленні.

До того, як "Приватбанк" націоналізували, ці гроші виводилися шляхом видачі кредитів підконтрольним Коломойському компаніям. За них компанії купували марганцеву руду, яблучний сік та інші товари "в нереальній кількості" за договорами, які були фіктивними.

Зазначимо, апеляційне рішення у справі "Приватбанку" проти екс-власників у Лондоні містить 278 пунктів, кожен з яких ухвалено на користь банку.

Детальніше про рішення суду:

Всесвітній арешт активів Коломойського продовжиться.

Розгляд цієї справи підпадає під юрисдикцію Високого суду Лондона, адже йдеться про шахрайство у великих розмірах.

Тепер суд Лондона почне розгляд за позовом Приватбанку по суті.

Банк може і надалі вимагати від колишніх власників відшкодування повної суми збитків – 1,9 мільярда доларів (разом з відсотками – 3 мільярди доларів).

Що відомо про справу Приватбанку?У грудні 2017 року націоналізований Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона проти своїх колишніх власників і шести компаній: Teamtrend, Trade Point Agro Collyer, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. і Ukrtransitservice.



Цим позовом банк домагається відшкодування 1,9 мільярда доларів + відсотки, які колишні власники найімовірніше вивели з нього напередодні націоналізації.



Згодом суд заарештував активи ексвласників банку і зазначених компаній по всьому світу на суму більше 2,5 мільярда доларів. Після цього Коломойський і Боголюбов подали апеляцію на це рішення суду. У ній йшлося, що справа Приватбанку не є у юрисдикції цього суду, а відтак, він не може накладати арешт на активи олігархів. Банк це рішення оскаржив і подав зустрічну апеляцію.