Козирі в Зеленського вже є, – депутат від "Слуги народу" про майбутню зустріч України та Росії

Згідно з формулою Штайнмаєра, в Україні почне діяти тимчасовий закон про особливий статус Донбасі. Це відбудеться, якщо на окупованих територіях пройдуть вибори за українським законодавством. Як наголосив Зеленський, вони пройдуть лише після виведення російських військ.

Про козирі Зеленського заявив депутат від партії "Слуга народу" Святослав Юраш у програмі "Що це було" в етері 24 каналу.

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"Перше – це його тріумфальна перемога на президентських виборах, і чітка та зрозуміла – на парламентських виборах. Це його козир – що він має ситуацію-контроль в Україні. Це дозволить Зеленському дебютувати в нормандському форматі як повногранному лідеру ситуації в країні", – відповів нардеп.

За його словами, це перетворює Зеленського з об’єкта в суб’єкта, який зможе впливати на ситуацію і змінювати її.

А друге: тим, що сталося вчора (йдеться про підписання формули Штайнмаєра, – 24 канал), ми уможливили цю зустріч. Також були представлені червоні лінії, на які Україна на компроміс не піде. Йдеться про кордони, людей тощо. І постійна теза про території, де неможливі вибори під дулом автомата. Адже ми розуміємо по Криму, на що такі вибори перетворяться,

– заявив Юраш.

На питання, чи будуть вибори на Донбасі, якщо Росія не відведе свої війська, Юраш відповів, що тут можна малювати мільйон варіантів.

"Включно з українськими танками в Москві, які дулом змусять Путіна... передати Україні ще щось, окрім східних територій", – наголосив депутат.

Зазначимо, що ще 1 жовтня Українська сторона підписала у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Насправді ж представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра, які раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

Про що йдеться в формулі Штайнмаєра?Згідно з формулою, на постійні основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Йдеться про закон про особливий статус Донбасу.



Це відбудеться, якщо в ОРДЛО пройдуть вибори за українським законодавством, а також після публікації звіту ОБСЄ, де зазначатиметься: вибори відбулись у відповідності до стандартів ОБСЄ та міжнародних стандартів демократичних виборів.



Як наголосив Президент України, вибори відбудуться лише за умови, що з території ОРДЛО мають бути виведені російські війська, а захоплена частина українсько-російського кордону повинна бути переданою під контроль України. Інакше вибори в ОРДЛО не відбудуться.