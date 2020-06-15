Глава Львівської ОДА Максим Козицький очолив рейтинг голів обласних державних адміністрацій за підсумками 1 кварталу 2020 року. На посаду він був призначений лише 5 лютого, втім, зумів обійти у рейтингу вже досвідчених політиків, зокрема Віталія Кличка, який очолює КМДА протягом останніх 6 років.

Рейтинг оприлюднив київський тижневик "Деловая столица", який щороку й укладає його.

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У рейтингу порівняли показники 23 регіонів разом із містом Києвом, без окупованих Криму і Севастополя та напівокупованих Донеччини та Луганщини, за 20 суспільно значущими критеріями.

Критерії були сформовані на підставі даних Державної служби статистики та її територіальних органів.

Максим Козицький набрав найбільшу суму балів за усіма критеріями та у підсумку отримав 74,5 бали.

Згідно з рейтингом, Львівщина в І кварталі зуміла уникнути великих провалів, за винятком того, що область увійшла до трійки регіонів з найвищою часткою працівників, яких відправили у неоплачувані відпустки (2,7%).

Область також посіла друге місце з динаміки будівництва:

в першому кварталі зафіксували зростання на 8,9% порівняно з аналогічним періодом 2019 року;

за підсумками чотирьох місяців – на 5,4%.

Головний внесок в цей успіх належить харчовій промисловості, яка зуміла наростити виробництво продукції на 28,5%.

Хто розділив першу п’ятірку місць серед голів ОДА:

Максим Козицький – глава Львівської ОДА;

Владислав Скальський – глава Вінницької ОДА;

Віталій Кличко – мер Києва, очільник КМДА;

Максим Куций – глава Одеської ОДА.