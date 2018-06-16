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Козяче, рослинне чи коров'яче: цікаві факти про молоко

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Яке молоко найкорисніше
Яке молоко найкорисніше / cepu.ro

Лікар-гастроентеролог Олексій Парамонов розповів, яке молоко корисніше для здоров'я і чи варто додавати його у каву розвінчує міфи.

Яке молоко корисніше? Багато хто вважає, що козяче молоко набагато корисніше, ніж коров’яче, передає Ukrhealth.

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Насправді все це справа смаку, єдине хтось може мати алергію на білок, який є у коров’ячому молоці.

Так зване рослинне молоко виготовляють з різних інгредієнтів: кокоса, горіхів, сої, вівса. Його переважно вживають ті, у кого не засвоюється лактоза. Горіхове молоко є досить калорійним, а вівсяне п'ють люди, які хочуть схуднути.

Чи можна пити молоко у дорослому віці? Побутує думка, що чим старшою стає людина, тим менше їй слід пити молока. Але насправді це не так, адже кальцій необхідний і дорослій людині.

Лікар-гастроентеролог Олексій Парамонов нагадав, що молочні продукти містять багато кальцію, вітамін D. І з віком у людей зникає фермент, який допомагає засвоювати лактозу.

Та якщо ви себе добре почуваєте після чашки молока – немає потреби відмовлятися від корисного продукту.

via GIPHY

Чи шкідливе молоко з супермаркету? Ні, адже куплене у магазині молоко чистіше, адже фермерське може бути зараженим, якщо корова хворіє і господар не стежить за гігієною і здоров’ям своєї худоби.

Домашнє молоко обов'язково потрібно скип’ятити або пастеризувати.

Чи можна пити каву з молоком?  Вживання кави з молоком навіть корисно. Проте, все ж є виняток – люди, які страждають на рефлюксну хворобу.

via GIPHY

Чи можна пити молоко разом з солоними або кислими продуктами? В поєднанні з молоком солоні продукти ще шкідливішими не стануть. Те ж саме стосується кислого – кислота створожує молоко, що все одно відбудеться у шлунку.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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