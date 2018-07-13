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Краб схопив китайку за губу в той час, як вона його їла: шокуюче відео

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Краб схопив китайку за губу в той час, як вона його їла
Краб схопив китайку за губу в той час, як вона його їла / liveinternet.ru

У мережі опублікували відеоролик, на якому видно, що китайська блогерша їла живого краба. Спочатку краб здавався мертвим, але коли вона його почала його їсти, він раптово схопив її за губу.

Про це йдеться на сайті "Сегодня".

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На кадрах чітко видно, як дівчина збирається вкусити шматок від краба, який спочатку здається мертвим. Але вже після того, як дівчина підносить його до рота, він миттєво починає рухатися і стискає клешню, захопивши при цьому губу дівчини.

Дівчина починає кривлятися від болю і намагається звільнитися. Після цього відео обривається.

Відео, на якому видно, як краб схопив китайку за губу

Користувачі мережі припустили, що дівчина ласувала "п'яним крабом" – відомою в Китаї екзотичною стравою. Перед подачею кухар замочує живе ракоподібне в алкоголі, поки воно не перестане рухатися.

До слова, у США ведмідь заліз у авто по їжу, яку жінка залишила на видному місці. Як розповіла медсестра, ведмідь з’їв весь її обід – кілька сендвічів, чіпси та печиво.

Теги: Курйозні новини світ тварин Китай
Джерело: 24 канал
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