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      Крадій-невдаха потрапив на камеру відеоспостереження в Києві

      -
      Невдала крадіжка у Києві / ru.publika.md/

      Камери зафіксували крадія-невдаху, який намагався пограбувати магазин з аксесуарами в Києві.

      Поблизу метро "Дружби народів" у Києві чоловік намагався пограбувати магазин, про це повідомляє "Київ Оперативний".

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      На відео видно, як чоловік уночі намагається проникнути в магазин. Він озброївся ломом і старався відкрити двері, проте спрацьовує сигналізація. Злодій тікає з місця події без нічого.

      Дивіться відео: як чоловік намагався пограбувати магазин

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      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Києва Пограбування Кримінальні новини Кримінал
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