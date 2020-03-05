Крадій-невдаха потрапив на камеру відеоспостереження в Києві
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Камери зафіксували крадія-невдаху, який намагався пограбувати магазин з аксесуарами в Києві.
Поблизу метро "Дружби народів" у Києві чоловік намагався пограбувати магазин, про це повідомляє "Київ Оперативний".
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На відео видно, як чоловік уночі намагається проникнути в магазин. Він озброївся ломом і старався відкрити двері, проте спрацьовує сигналізація. Злодій тікає з місця події без нічого.
Дивіться відео: як чоловік намагався пограбувати магазин
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