Крадіжка майже на мільйон: на Одещині іноземець пограбував авто необачної бізнесвумен

У селі на Одещині іноземець виніс із автомобіля місцевої бізнесвумен понад 800 тисяч гривень. За декілька днів встиг ці гроші потратити. Правоохоронці спіймали спритника і тепер йому загрожує до 12 років за гратами.

Так, інцидент трапився у селі Нерубайське Біляївського району на Одещині. Місцева підприємиця залишила своє авто незачиненим і пішла до крамниці. Поки її не було до автомобіля вліз зловмисник і викрав мобільні телефони, документи та гроші на суму у понад 800 тисяч гривень.

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Як тільки жінка зрозуміла, що її обікрали, – звернулась до правоохоронці. Поліції знадобилось декілька днів, щоб відшукати крадія. Ним виявився громадянин однієї з країн Східної Європи. Розшукати його вдалося в Одесі завдяки автомобілю, за допомогою якого він втік з місця злочину.



Грабіжник в момент скоєння злочину

За декілька днів чоловік встиг продати викрадене майно та витратити всі вкрадені гроші. Потерпілій повернули лише вкрадені документи.

Наразі проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за статтею "Крадіжка". За скоєне іноземцю загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.

Поліція затримала зловмисника, який викрав понад 800 тисяч гривень у підприємиці: відео