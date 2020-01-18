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      Крадіжка на 2 мільйони гривень: чиновник на Харківщині привласнив гроші для ремонту доріг

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      Чиновник розтратив майже 2 мільйони гривень, призначених для ремонту харківських доріг / hk.npu.gov.ua

      Заступника директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради підозрюють у розкраданні майже 2 мільйонів гривень. Мовиться про списання грошей на капітальний ремонт доріг на проспекті Лева Ландау у Харкові.

      За версією слідства, посадовець здійснив розтрату на користь приватної компанії в період з 2017 по 2019 роки. Про це повідомляє пресцентр Нацполіції у Харківській області.

      До теми: на Закарпатті чиновник нажився на ремонті доріг – фотодоказ

      Що загрожує чиновнику

      Поліція розслідує справу за частинами 2, 3, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

      Якщо вину чиновника буде доведено, йому загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


      Стан доріг на проспекті Ландау у Харкові / фото Нацполіції

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Харкова Дороги Корупція Поліція Ремонт
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