Крадіжка на 2 мільйони гривень: чиновник на Харківщині привласнив гроші для ремонту доріг

Заступника директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради підозрюють у розкраданні майже 2 мільйонів гривень. Мовиться про списання грошей на капітальний ремонт доріг на проспекті Лева Ландау у Харкові.

За версією слідства, посадовець здійснив розтрату на користь приватної компанії в період з 2017 по 2019 роки. Про це повідомляє пресцентр Нацполіції у Харківській області.

До теми: на Закарпатті чиновник нажився на ремонті доріг – фотодоказ

Що загрожує чиновнику

Поліція розслідує справу за частинами 2, 3, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Якщо вину чиновника буде доведено, йому загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.



Стан доріг на проспекті Ландау у Харкові / фото Нацполіції