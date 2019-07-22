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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Крах мажоритарки: ОПОРА пояснила результати виборів у Раду і їхні наслідки

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      Вибори в Раду продемонстрували, що мажоритарна складова зжила себе, – Айвазовська
      Вибори в Раду продемонстрували, що мажоритарна складова зжила себе, – Айвазовська / МВС України

      На позачергових виборах до Верховної Ради бренд партії мав більше значення для виборців, ніж активність кандидата від відповідної політичної сили на мажоритарному окрузі. Мажоритарка не спрацювала традиційним чином.

      Топ-партії визначали вибір громадян навіть попри малу впізнаваність деяких їхніх кандидатів, про це сказала голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська під час прес-конференції.

      Важливо: Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК підрахувала половину голосів

      Айвазовська пояснила, що нинішня виборча кампанія є мостом між змішаною і паралельною системами виборів.

      Вона додала, що раніше було "два світи". Перший – результат за пропорційною складовою, пов'язаний з лідером, брендом партії і частково з програмами. Другий – результати за мажоритарними округами, пов'язані з підкупом виборців, передвиборною благодійністю та використанням адміністративного ресурсу.

      Все це стало другорядним у порівнянні з орієнтацією виборця на бренди політичних партій. І це логічно спонукає парламент нового скликання, як доопрацювати виборчий кодекс в частині парламентської складової та визначених процедур,
      – сказала Айвазовська.

      Голова правління громадянської мережі "Опора" також наголосила, що необхідно відмовлятися від мажоритарної складової, тому що «в цьому немає ніякого сенсу.

      "Вона (мажоритарна складова – 24 канал) пішла, по суті, в небуття в зв'язку з результатами поточної кампанії, які стають очевидними і майже офіційними", – підкреслила керівник організації.

      Зазначимо, відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу партія "Слуга народу" отримала 44,2% голосів. Окрім того, представники політичної сили лідирують серед мажоритарників – наразі  106 із 223 округів. Це означає, що партія "Слуга народу" може отримати 226 мандатів, які необхідні для монобільшості у парламенті.


      Скільки мандатів отримають партії

      За даними національного екзит-полу голоси виборців розподілилися так:

      "Слуга народу" – 44,2%
      "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%
      "Європейська Солідарність" – 8,8%
      Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 7,4%
      "Голос" – 6,5%

      В Україні відбулися парламентські вибори 21 липня. За даними з усіх 199 округів проголосували 49,84% виборців. Це найнижча явка в історії парламентських виборів в Україні. Як явка вплинула на результат – читайте за посиланням.

      Що відомо про партію "Слуга народу"?Головою партії є радник президента Володимира Зеленського – Дмитро Разумков. Раніше її очолював Іван Баканов – заступник голови СБУ та екс-юрист "Кварталу 95".

      Керівник виборчого штабу партії – Олександр Корнієнко. У фінансуванні передвиборчої кампанії партія спиралася на грошову допомогу фізичних та юридичних осіб, які надавали невеликі суми.

      У політсилу увійшли чимало нових політиків, експертів з різних галузей, знаменитостей та спортсменів.

      Реакція штабу: "Слуга народу" прокоментувала результати екзит-полу

      слуга народу партія топ-5 кандидатів
      Хто проходить до Ради від партії "Слуга народу": перша п'ятірка

      blog_ava
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Верховна Рада Мажоритарні вибори ЦВК
      Джерело: 24 канал
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