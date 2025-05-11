У готелі Кракова знайшли тіла українців: нові подробиці події

Поліція польського Кракова встановила, що обидва чоловіки, які померли в студентському гуртожитку міста, були українцями. Правоохоронці розглядають можливе розширене самогубство.

Про це пише 24 Канал з посиланням на TVN24 та Rmf24.

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У суботу, 10 травня, в готелі, що працює при студентському гуртожитку в Кракові, виявили тіла двох 58-річних чоловіків. Їх помітили працівники готелю, які й викликали на місце поліцію. Правоохоронці розпочали розслідування.

Трагедія сталася на вулиці Реймонта в Кракові. Один з чоловіків проживав там два роки. За попередніми даними, в кімнаті сталося вбивство.

Один з чоловіків, ймовірно, вбив іншого, а потім скоїв самогубство. Комісар Головного управління муніципальної поліції Кракова Пьотр Шпех розповів, що й імовірний убивця, й жертва були громадянами України.

Насамперед мова може йти про так зване розширене самогубство, тобто про ситуацію, коли людина вбиває когось, а потім накладає на себе руки,

– розповіла прессекретарка воєводського коменданта поліції в Кракові Катажина Цісло.

Тіла чоловіків направили на судово-медичну експертизу, яка встановить причини та обставини смерті.