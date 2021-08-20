Крала вино: В Одесі монах вигнав жінку з монастиря – відео події
20 серпня 2021 , 10:37Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Одесса INFO"
В Одесі чернець прогнав жінку зі Свято-Іллінського монастиря. Монахові здалося, що вона крала вино. Він штовхнув жінку і вона швидко пішла геть.
Інцидент трапився біля чоловічого Свято-Іллінського монастиря, що підпорядковується православній церкві. У мережі опублікували відео з місця події.
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Прогнав з монастиря
- На записі видно, як чернець сильно штовхає жінку і вона швидко йде геть.
- Потім до нього підходить сестриця і старається заспокоїти монаха.
- Чернець натомість кричить до неї, що жінка вино хотіла "старабанити".
- Поруч за прилавком із церковними товарами сиділа продавчиня.
- Вона просто спостерігала за ситуацією. Ймовірно, жінка просто злякалась, тому не намагалась вирішити інцидент.
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