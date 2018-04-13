"Крали будинками": працівника суду та екс-прокурора впіймали на махінаціях з нерухомістю у Києві
У Києві працівник суду та колишній прокурор підробляли судові рішення, щоб незаконно заволодіти комунальним та державним майном.
Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, прокуратура Києві спільно зі співробітниками СБУ викрили і затримали діючого керівника апарату суду і екс-прокурора.
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Обоє затриманих через підроблені судові рішення незаконно заволоділи комунальним і державним майном.
В перекладі з офіційної – крали будинками,
– написав Луценко.
За його словами, торік вони поцупили житловий будинок на вулиці Гоголівській у Києві, а цього року "замахнулися" на комплекс будівель Академії педнаук на вулиці Хмельницького.
Генпрокурор відзвітував, що з початку року вже затримали понад 3000 корупціонерів.