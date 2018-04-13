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"Крали будинками": працівника суду та екс-прокурора впіймали на махінаціях з нерухомістю у Києві

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Екс-прокурор та працівник суду попались на махінаціях з нерухомістю
Екс-прокурор та працівник суду попались на махінаціях з нерухомістю / Facebook

У Києві працівник суду та колишній прокурор підробляли судові рішення, щоб незаконно заволодіти комунальним та державним майном.

Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, прокуратура Києві спільно зі співробітниками СБУ викрили і затримали діючого керівника апарату суду і екс-прокурора.

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Обоє затриманих через підроблені судові рішення незаконно заволоділи комунальним і державним майном.

В перекладі з офіційної – крали будинками,
– написав Луценко.

За його словами, торік вони поцупили житловий будинок на вулиці Гоголівській у Києві, а цього року "замахнулися" на комплекс будівель Академії педнаук на вулиці Хмельницького.

Генпрокурор відзвітував, що з початку року вже затримали понад 3000 корупціонерів.

Теги: Новини Києва Новини України ГПУ Судді Корупція Нерухомість Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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