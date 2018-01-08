12:15
8 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Згадати все
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Краса Києва допомогла британському співаку набрати 1,5 мільйона переглядів за 2 дні

07:20, сьогодні 2226 Читать новость на русском
Київ у кліпі Калум Скотт – You Are The Reason
Київ у кліпі Калум Скотт – You Are The Reason / Скріншот відео

Досить популярний у Великобританії співак Калум Скотт нещодавно оприлюднив кліп, який було знято у Києві. Зокрема, на кадрах можна побачити Майдан Незалежності, Хрещатик, Софійський собор, пам'ятник Шевченку.

Про свою поїздку до Києва Калум сповістив ще в листопаді – саме тоді і відбувалися зйомки.

"Скоро повернусь… щойно полетів до Києва, Україна, на вікенд", – підкреслював він у своєму Twitter. Крім того, на запитання у коментарях, чи має концерт у Києві, Калум відповів: "Якби я знав, що маю так багато фанів в Україні, влаштував би там шоу!"

Вже 5 січня на його Youtube-каналі, з’явилося відео на пісню You Are The Reason, і вже ролик має майже 1,5 мільйона переглядів.

Калум Скотт – You Are The Reason: відео

"Радий оголосити, що мій офіційний кліп на пісню You Are The Reason вже вийшов. Це відео багато для мене означає, сподіваюсь, для вас також стане особливим", – наголисив музикант.

Зауважимо, що Калум Скотт здобув свою популярність у Великій Британії після шоу "Британія має талант", внаслідок чого виконавець отримав прізвисько "золотий хлопчик" – опісля першого прослуховування його одразу відправив до прямих ефірів за допомогою "золотої кнопки" головний продюсер та суддя цього шоу Саймон Ковелл.

Перше прослуховування Калума Скотта на "Британія має талант": відео

Відео з першого прослуховування Скотта переглянули на Youtube понад 140 мільйонів разів, а його дебютний кліп на пісню Dancing On My Own набрав понад 230 мільйонів переглядів.

Калум Скотт – Dancing On My Own: відео

Теги: Новини України Новини Києва LifeStyle Новини культури Музика Великобританія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Топ різдвяних фільмів, які піднімуть настрій
сьогодні, 11:55 Топ різдвяних фільмів, які піднімуть настрій
28685
Будни
сьогодні, 08:15 Будни "ЛНР": с окупацией жизнь луганчан утратила прежний лоск
Ольга Черненко 2059
Топ-5 блогів тижня: кремлівська заморозка конфлікту на Донбасі, квартал 95 та дефолт в Україні
7 січня, 21:58 Топ-5 блогів тижня: кремлівська заморозка конфлікту на Донбасі, квартал 95 та дефолт в Україні
Блог Медіа 3015
У Росії Леніна посадять в коробку і відфутболять
7 січня, 19:01 У Росії Леніна посадять в коробку і відфутболять
Ольга Бродська 2496
Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
7 січня, 17:15 Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
12073
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Головні новини 3 вересня: знищення "Ікон революції" та переполох з Північною Кореєю
 4 вересня 2017 , 08:03
Поліцейські в Одесі збили жінку: опубліковані фото з місця ДТП
 28 липня 2017 , 18:04
Фани Національної збірної з футболу відвідали 350 дітей в дитячих будинках та інтернатах України
 20 грудня 2017 , 17:30
Президент України привітав дипломатів з нагоди сторіччя відомства
22 грудня 2017 , 19:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук