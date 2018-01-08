Краса Києва допомогла британському співаку набрати 1,5 мільйона переглядів за 2 дні
Досить популярний у Великобританії співак Калум Скотт нещодавно оприлюднив кліп, який було знято у Києві. Зокрема, на кадрах можна побачити Майдан Незалежності, Хрещатик, Софійський собор, пам'ятник Шевченку.
Про свою поїздку до Києва Калум сповістив ще в листопаді – саме тоді і відбувалися зйомки.
"Скоро повернусь… щойно полетів до Києва, Україна, на вікенд", – підкреслював він у своєму Twitter. Крім того, на запитання у коментарях, чи має концерт у Києві, Калум відповів: "Якби я знав, що маю так багато фанів в Україні, влаштував би там шоу!"
Вже 5 січня на його Youtube-каналі, з’явилося відео на пісню You Are The Reason, і вже ролик має майже 1,5 мільйона переглядів.
Калум Скотт – You Are The Reason: відео
"Радий оголосити, що мій офіційний кліп на пісню You Are The Reason вже вийшов. Це відео багато для мене означає, сподіваюсь, для вас також стане особливим", – наголисив музикант.
Зауважимо, що Калум Скотт здобув свою популярність у Великій Британії після шоу "Британія має талант", внаслідок чого виконавець отримав прізвисько "золотий хлопчик" – опісля першого прослуховування його одразу відправив до прямих ефірів за допомогою "золотої кнопки" головний продюсер та суддя цього шоу Саймон Ковелл.
Перше прослуховування Калума Скотта на "Британія має талант": відео
Відео з першого прослуховування Скотта переглянули на Youtube понад 140 мільйонів разів, а його дебютний кліп на пісню Dancing On My Own набрав понад 230 мільйонів переглядів.
Калум Скотт – Dancing On My Own: відео