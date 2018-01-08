Краса Києва допомогла британському співаку набрати 1,5 мільйона переглядів за 2 дні

Досить популярний у Великобританії співак Калум Скотт нещодавно оприлюднив кліп, який було знято у Києві. Зокрема, на кадрах можна побачити Майдан Незалежності, Хрещатик, Софійський собор, пам'ятник Шевченку.

Про свою поїздку до Києва Калум сповістив ще в листопаді – саме тоді і відбувалися зйомки.

"Скоро повернусь… щойно полетів до Києва, Україна, на вікенд", – підкреслював він у своєму Twitter. Крім того, на запитання у коментарях, чи має концерт у Києві, Калум відповів: "Якби я знав, що маю так багато фанів в Україні, влаштував би там шоу!"

BRB.. just off to Kiev, Ukraine for the weekend. — Calum Scott (@calumscott) 11 листопада 2017 р.

Вже 5 січня на його Youtube-каналі, з’явилося відео на пісню You Are The Reason, і вже ролик має майже 1,5 мільйона переглядів.

Калум Скотт – You Are The Reason: відео

"Радий оголосити, що мій офіційний кліп на пісню You Are The Reason вже вийшов. Це відео багато для мене означає, сподіваюсь, для вас також стане особливим", – наголисив музикант.

VERY proud to announce that my official music video for ‘You Are The Reason’ is out NOW!! This video means a lot to me, I hope it does to you too x Watch it here https://t.co/BZAo7bJuI7 pic.twitter.com/o9H1gnE0FM — Calum Scott (@calumscott) 5 січня 2018 р.

Зауважимо, що Калум Скотт здобув свою популярність у Великій Британії після шоу "Британія має талант", внаслідок чого виконавець отримав прізвисько "золотий хлопчик" – опісля першого прослуховування його одразу відправив до прямих ефірів за допомогою "золотої кнопки" головний продюсер та суддя цього шоу Саймон Ковелл.

Перше прослуховування Калума Скотта на "Британія має талант": відео

Відео з першого прослуховування Скотта переглянули на Youtube понад 140 мільйонів разів, а його дебютний кліп на пісню Dancing On My Own набрав понад 230 мільйонів переглядів.

Калум Скотт – Dancing On My Own: відео