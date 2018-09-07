Краса Нової Зеландії крізь об'єктив фотографа: ефектні фото

Нова Зеландія – країна, яка вдало поєднала екзотику з сучасною урбаністикою. Саме це показав молодий фотограф Крейг Лугсден, який відвідав державу як турист.

Кожен турист, потрапляючи в нову країну, починає по-своєму її пізнавати. Когось найбільше приваблює архітектура, інших – краса природа чи колорит побуту. Відтак відпочивальники привозять різноманітні знімки з відпочинку.

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Фотограф Крейг Лугсден часто відправляється в екзотичні країни, де робить дивовижні знімки природи. Не оминув 22-річний турист і Нової Зеландії. Там хлопець показав, наскільки країна може бути затишною як для пасивних туристів, так і для активних відпочивальників, які полюбляють екстрим.

"Країна, яка продовжує підкорювати. Вулканічний північний острів пропонує побороти потужні хвилі, що дасть вам відчуття миру, міста з переповненими вулицями та гори, в яких можна переконатись, наскільки ми крихітні в цьому світі", – розповів Крейг Лугсден.