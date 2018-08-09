Краса покинутих будинків крізь об'єктив фотографа: дивовижні фото

Не тільки сучасна архітектура та дивовижні замки можуть приголомшувати своєю красою. Старі будинки теж зберігають якийсь унікальний затишок та гармонію. Це довела фотограф з Нідерландів.

Дівчина, яка загадково підписує свою творчість ім'ям "Наташа", опублікувала серію знімків покинутих будинків. Відомо, що митець живе у місті Утрехт, що в Нідерландах, тому, ймовірно, покинуті будівлі вона знайшла у цій країні.

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Своїми знімками фотограф прагне показати, що покинуті будинки не "помирають" без жильців, а отримують своєрідний спокій та затишок. Пил і бруд лише підкреслюють їх красу, а старі речі додають якоїсь магічності будівлям. За словами митця, так вона дає друге життя будинкам, не даючи їх забути.

"Регулярно я відвідую покинуті місця, щоб зафіксувати минуле на фото. Кожного разу я дивувалася тому, що бачу. Яка історія у цього місця? Чому цей заміський будинок залишився самотнім? Іноді я можу знайти історію або фотографію будинку, але часто мої питання залишаються без відповіді", – зізналась дівчина BoredPanda.