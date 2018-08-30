Краса покинутого будинку в Нью-Йорку приголомшила фотографа: неймовірні знімки

Фотограф Браян Сансіверо випадково потрапив до покинутого будинку в штаті Нью-Йорк. Чоловік зазирнув за зачинені двері помешкання, яке виставили на продаж, і був вражений його красою.

Покинуті будинки стали своєрідним трендом у світі фотозйомки. Митці дедалі частіше намагаються показати, наскільки помешкання зберігають свою особливість після того, як люди залишають їх.

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Так, американський фотограф і блогер Браян Сансіверо вирішив зазирнути до одного будинку в штаті Нью-Йорк, який виставили на продаж. Від побаченого митець отетерів, адже непримітна ззовні будівля була надзвичайно красивою. Окрім цього, в покинутому помешканні зберігались антикварні меблі та цінні речі.

"Перед тим, як цей будинок у штаті Нью-Йорк вийшов на продаж, він залишився повністю покинутим. Античне мистецтво, меблі, медичне обладнання, тигровий килимок і рушниці – це тільки деякі з багатьох цінних речей, що лежать у кожному окремому приміщенні цієї забутої будівлі", – розповів Браян Сансіверо.

Допис, поширений Bryan Sansivero. NY (@st.severus) 28 Сер 2018 р. о 2:24 PDT

Допис, поширений Bryan Sansivero. NY (@st.severus) 23 Сер 2018 р. о 4:10 PDT

Допис, поширений Bryan Sansivero. NY (@st.severus) 22 Сер 2018 р. о 4:40 PDT

Допис, поширений Bryan Sansivero. NY (@st.severus) 2 Сер 2018 р. о 4:54 PDT

Допис, поширений Bryan Sansivero. NY (@st.severus) 25 Лип 2018 р. о 5:02 PDT

Допис, поширений Bryan Sansivero. NY (@st.severus) 12 Лип 2018 р. о 4:48 PDT

Допис, поширений Bryan Sansivero. NY (@st.severus) 8 Лип 2018 р. о 3:53 PDT

Допис, поширений Bryan Sansivero. NY (@st.severus) 28 Чер 2018 р. о 5:13 PDT

Допис, поширений Bryan Sansivero. NY (@st.severus) 27 Чер 2018 р. о 4:30 PDT

Допис, поширений Bryan Sansivero. NY (@st.severus) 20 Чер 2018 р. о 5:15 PDT